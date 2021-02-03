【復課消息】消息：教育局研究一至兩周後放寬部分學生復課　定期為教師安排新冠病毒檢測

▲ 消息指教育局研究一至兩周後放寬部分學生復課。

全港學校自去年12月2日起暫停面授課堂，教育局局長楊潤雄在2月1日表示，正研究在學校農曆新年假後、即2月底起增加學校面授課堂時間，但仍然以半日上課為原則，希望於本周內敲定具體復課安排。消息指，教育局正研究在農曆年假後放寬有限度復課安排，讓中小學安排最多三分一學生回校上半日課，並定期為教師安排新冠病毒檢測，建議約兩周一次，以減低有可能出現的隱形患者。

教育局昨（2日）與中小學代表開會討論農曆年假後的放寬復課安排，據悉會上曾討論在農曆年假後一至兩周，放寛現行的有限度復課安排，由現時安排最多六分一學生回校進行半日面授課堂，提升至最多三分一學生回校，即由現時同一時間最多可安排一級學生回校，增加至兩級學生，惟局方仍需視乎疫情及專家意見。會上亦有就農曆年假後放寬復課安排，討論安排教職員定期檢測的可能性。

教育局研究復課消息重點：

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對於有傳教育局擬安排教師定期強制檢測，有與會中學校長向TOPick表示反對「一刀切（要求教師）強檢」，認為讓學校及教師自行決定是否接受檢測較理想，因「香港人唔係好鍾意強制」，且學校亦需視乎校情決定復課安排，即使教師已進行檢測，部分家長亦未必放心讓子女回校

至於恢復面授課堂的年級，楊潤雄早前表示過去幾次恢復面授課堂主要是從高年級開始，但強調每次復課的考量或有不同，主要考慮中小學及幼稚園的準備程度及意見等，形容今次情況與以往不同，目前中小學已有部分年級回校上課，有關經驗或會令學校在準備程度上不同考慮，故仍有待與校長商討。

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記者：馮琪雅