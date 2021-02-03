【助養造假】再有助養人揭宣明會造假　助養非洲女童9年不懂一句英文

▲ 再有助養人揭宣明會造假，指助養非洲女童9年不懂一句英文。

不少人經常在電視或社交媒體廣告上看見非洲地區有大批兒童面對饑荒，不但沒有上學機會，三餐更得不到溫飽。熱心的市民為讓貧苦兒童改善生活，會略盡一分綿力每月捐助少少金錢幫他們改善生活。而助養機構會定期寄回相片給助養者，匯報他們的成長情況。然而，日前有助養者發現香港世界宣明會每年寄出的助養兒童照片多次重複，受助養兒童「忽然年輕」，令助養人懷疑自己受騙。

日前，再有助養人忍不住提起舊事，質疑宣明會助養兒童事件造假，指透過該會與助養兒童以書信溝通長達9年，惟見面時助養「女兒」竟對英文一竅不通，甚至連26個英文字母也不認識。雙方每年透過相片認識對方，但見面後助養兒童表現非常陌生，讓助養人感到相當費解。

中三受老師影響助養非洲兒童

▲ 中三從老師口中認識第三世界的貧困兒童。（相片由受訪者提供）

助養人Denis中三上通識課時，通過老師口中認識第三世界，當時看見非洲兒童生活困苦，每天為三餐而煩惱，憐憫之心讓她上網尋找宣明會相關的資料，更親自致電予宣明會申請助養非洲兒童。

我見到每日7蚊就可以改善小朋友的一生，幫助小朋友脫貧，我想希望我付出少少金錢，可以幫助到佢哋改善生活。

於是，Denis開始了9年助養人的生涯，她每年透過書信及相片與助養「女兒」溝通，互相認識。

親身到非洲探望鼓勵助養女童

為了親身探望非洲助養「女兒」，她在2018年騰出時間計畫到非洲馬拉維，

我希望話俾佢知道知識可以改變命運，鼓勵佢唔好絕望，要努力讀書。

因此，她展開長達4個月的預備工作，獨自上網籌募物資望捐助給馬拉維的兒童、注射防疫針及與宣明會聯絡等等。經過長時間的籌備，Denis最終在男朋友的陪同下一同到非洲馬拉維。

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質疑薯片汽水吸引村民作用

到達當地，Denis發現現實並非她想像中美好，她看見有貨車運送大量汽水薯片等物資搬進馬拉維宣明會員工辦公室，問及當地職員，對方回應指以零食及汽水吸引當地村民出席講座，但她心生質疑，

佢哋三餐溫飽都成問題，係買都買啲飽肚健康食物，點會係薯片汽水啊？仲要唔係一兩箱，係成個貨車咁多，不停搬入辦公室。

▲ Denis發現貨車運送大量薯片到當地經理辦公室。（相片由受訪者提供）

對此，宣明會回應《TOPick》指，馬拉維辦事處所購置的小食及飲品，是用來給予參與培訓活動的社區成員食用。宣明會又稱，由於培訓一般需要用上大半天的時間，當地同事會預備一些小食給社區成員補充體力，同事一般會以較低的價錢購入一個季度需用的食品，以減少運送次數，節省成本及資源。

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當地員工設施設計奢侈 探訪零安排

另外，她指出宣明會內的經理室裝潢非常奢侈，不單有獨立洗手間，更設有花灑等沖涼設備，當時員工則解釋「職員屋企與辦公室地點偏遠，加上當地天氣長期炎熱，沖涼設備係方便佢哋清潔。」她質疑宣明會對當地員工與村民有強烈的差別待遇。

其後，Denis終於看見當地村民，她派發從香港帶來的物資予村民時，村民為取得物資發生爭執，甚至大打出手，場面非常混亂，

我去之前一直有同宣明會員工溝通，千叮萬囑要妥善安排派物資，但佢哋完全無安排過。

助養9年見面如陌路人 女童對英文零認識

然而，最讓Denis感到失望的是看見助養「女兒」時，對方竟形同陌路人，「我親身見到佢我即刻喊，我好感動攬住佢喊，但佢全程無表情。只係影相嘅時候當地職員叫佢笑，佢先笑一下。」惟當地職員表示女童因看見助養人緊張而沒有表情。

▲ Denis助養的非洲女童不懂英文，她感到非常失望。（相片由受訪者提供）

Denis及後急不及待以簡單英文與助養「女兒」溝通，對方竟然對英文零認識，當地職員也直接稱女童不認識英文，需要時他們會幫忙翻譯，

我好失望，我助養咗佢9年，就係想佢學好英文，想佢用知識脫貧，但最後原來佢聽、講、寫都唔識，一個英文字都唔識，完全溝通唔到，只可以靠body language，或者要當地職員翻譯。

質疑多年書信非出自女童手筆 宣明會：一般會註明他人代筆

她更不解，多年來他們一直以書信聯絡，談及女童的生活，例如將來的夢想及喜歡吃的水果等，她質疑書信非出自女童手筆。她失望大罵

宣明會口號話每日7蚊改變小朋友的一生，幫助佢哋讀書脫貧，原來都係大話，欺騙我。

而當地職員回應她指，他們將女童的說話翻譯，女童再抄寫落信中。

宣明會對此回覆指，馬拉維的孩子主要以當地的語言作日常溝通，不少偏遠及貧困地區的助養孩子未必能用流利的英語表達及與助養者以英語溝通，該會希望助養者及外界諒解。宣明會又指，因孩子年幼或未懂以英文寫信，該會一般會邀請助養孩子的親友或當地義工代筆，如孩子需要他人代筆，一般會在信件中註明由他人代筆。

回港後要求面見高層遭拒絕

Denis帶著不滿回到香港，曾致電宣明會員工，要求約見高層當面對質，解釋她在馬拉維看見一切不合理的畫面，惟該會代表於電話中拒絕回應事件，聲稱不方便透露詳情。Denis隨即終止捐款，更於網上發帖說明事件，當時引起一番討論，亦有大量助養人立刻停止助養。她表示，宣明會曾聯絡她希望她收回相關言論，但她堅決拒絕，堅稱自己只想說出事實。不過，她沒有後悔助養兒童，

我都明白唔係所有錢都到女童手中，但我希望都幫到佢。

對此，宣明會回應指，根據宣明會香港辦事處的內部紀錄，該會在2018年與Denis先後多次透過電話聯絡，為她的行程多次與馬拉維辦事處聯繫及跟進，希望讓她的探訪過程更順利。而在Denis回到香港後，該會再次接獲她的查詢，當時已按她的要求，安排馬拉維辦事處給予助養者的致謝信件，以及兒童們收取禮物後的照片給她。據該會當時的理解，指Denis已接納宣明會的跟進工作及安排。

宣明會又承諾將會優化其工作流程，繼續與各地的辦事處緊密合作，加強覆核及監管，審慎運用助養者的捐款，幫助貧困孩子成長。

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記者：梁節儀