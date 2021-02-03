【兒童發展】學齡前與7歲兒童手部X光片對比 專家：學齡前兒童不宜拿筆寫字

▲ 學齡前兒童不一定要學會寫字。

不少父母望子成龍想子女讀書聰明點，但越來越多研究指出學齡前兒童不宜寫字。國外最近熱傳兩張學齡前兒童及7歲兒童的手部發展X光片，明顯見到學齡前兒童的手部發展仍未完成，台灣有專家則指出，不用逼學齡前孩子一定要會「寫字」，反而應該發展手部大小肌肉。

擁有13萬粉絲追蹤的《靠北醫師》，2月2日貼出兩張兒童手部X光照片，並指兩張圖片最近在國外瘋傳，左邊的是學齡前兒童的手，右邊的則是7歲小朋友的手，只見左邊手的骨骼都並未完全發展，5根手指頭的長度、粗細都還看起來差不多。

《靠北醫師》表示，兩張圖片值得家長們仔細閱讀，觀察下學齡前和7歲之間的區別，

就可以知道為什麼外國學齡前兒童都不會學習寫字，因為沒有完全發展完成！

學齡前的兒童應該做甚麼呢?《靠北醫師》建議最重要是玩、玩、玩。

玩玩玩! 黏土、繪畫、串珠、拼圖、剪紙、貼紙、運動、出去玩、探索、觸覺遊戲、角色扮演、科學實驗等等⋯

因為這些活動都可以幫助學齡前的兒童小手發展，當他們身體發展準備好寫字時，不用催促，他們自然就會識寫字。」

香港敎育局推出的《幼稚園教育課程指引》，從2017年開始禁止津貼幼稚園的K1學童執筆寫字，K2、K3則不可機械抄寫。

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責任編輯：王明芳