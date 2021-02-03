被指違停業令續營業　NuMe入稟控區議員袁海文涉誹謗

▲ 袁海文被美容公司控告誹謗。（經濟日報資料圖片）

「香港美容監察」創辦人兼深水埗區議員袁海文，早前召開記者招待會，指有美容公司於疫情期間漠視政府的停業令，以醫療診所自居而繼續營業，被點名批評的名人醫學美學有限公司日前入稟高等法院，指控袁的言論涉誹謗，要求袁作出賠償及收回言論等。

原告名人醫學美學有限公司；答辯人袁海文。原告於入稟狀中指，原告分別於尖沙咀及銅鑼灣經營NuMe名人醫美外科中心及NuMe Beauté兩間中心，兩間中心根據《商業登記條例》，均被歸類為診所。

原告於入稟狀中又指，答辯人作為 「香港美容監察」的創辦人，卻與藝人羅霖有份投資的美容集團創健生物關係密切。

入稟狀中續指，答辯人2020年12月18日召開記者招待會，提及有美容業界違反政府因應疫情而頒布的停業令，期間更點名批評NuMe以診所自居而繼續營業。

原告強調，其兩間中心均屬診所而非美容院，因此毋須按停業令而停業，原告更曾向答辯人提供證據。原告因此質疑，答辯人作出上述失實言論是出於惡意，選擇性批評 創健生物的競爭對手，反而對 創健生物在2021年1月仍繼續營業卻視若無睹。

原告因此於入稟狀中要求答辯人作出賠償，並要求法庭下令答辯人需移除及修正有關誹謗言論，更需作出道歉及不得再發布相關誹謗言論。

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記者：楊詠渝