【為錢反目】妻車禍喪生獲賠190萬　單親爸遭外家索錢養舅仔

▲ 內地一名媽媽車禍亡獲賠償158萬人民幣，其丈夫卻遭外父外母索取賠償金的6成。

家庭沒有媽媽儼如失去精神支柱，單親爸爸獨力照顧孩子的壓力可想而知。內地一名媽媽不幸遇上車禍喪生，遺下丈夫及3歲女兒，其丈夫獲肇事司機賠償158萬人民幣（約190萬港元）。這名單親爸爸卻遭外父外母索取賠償金的6成，說是要給兒子，外家更因此告上法庭。

據內地媒體報道，來自湖州安吉的葉先生講述，其27歲妻子於去年9月27日傍晚致電給他，表示帶女兒外出散步，怎料母女遭逢車禍，妻子傷勢嚴重，經一晚搶救後返魂乏術。至於3歲的女兒住院接受治療近一個月，最終康復出院。

憂無力撫養女兒成人

車禍事件經當地警方調查後，肇事司機需負上全責，經協商後對方願意賠償158萬人民幣（約190萬港元）。其後葉先生的外父外母要求拿取賠償金的6成，更指要把他告上法庭。

葉先生透露外父外母是妻子的養父母，原本妻子於江西出生，但因家庭經濟困難，親生父母將她送給湖州安吉的朋友照顧，再輾轉由現在的外父外母成為養父母收養。

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外父外母的起訴書指出，賠償金應按死者和近親關係的遠近及生活緊密度分配，因此作為父母的他們應獲女兒賠償金的6成。葉先生明白外父外母養大妻子很辛苦，不過年幼女兒失去媽媽已很可憐，他也有困難︰

外家拿取大半賠償金，我無力撫養女兒成人。

外父怕女婿再婚沒保障

另一方面，葉先生的外父接受當地傳媒訪問時解釋，女兒的賠償金158萬人民幣（約190萬港元）中，有26萬人民幣（約31萬港元）屬外孫女的撫養費，這筆錢他們不會取用，只是餘下的132萬人民幣（約159萬港元），他們理應獲6成。

外父認為女兒跟他生活了20多年，與葉先生才結婚3年，一旦對方再娶，對他們及外孫女都沒保障。他表示︰

基本上要50萬（人民幣）就夠了，也就是安慰自己，我拿甚麼黑心錢，我女兒死了啊！

他否認把賠償金拿給兒子，並指兒子一切安好，至於他得到賠償金後要怎麼處理是他的事，也不必向女婿交代。而且自女兒車禍離世後，他跟女婿說起賠償金一事，女婿的態度非常冷淡，令兩老難以接受，只能在法庭解決事件。

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責任編輯︰王明芳