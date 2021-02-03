【網媒裁員】《香港01》遣散逾40名員工　主要屬營運部門及後勤人員

《香港01》遣散約40多名員工，主要為營運部門及後勤人員，佔整體員工5%，會根據勞工法例向受影響的員工提供合理、適切的離職方案。

《香港01》向全體員工發信，指出經謹慎商議後，公司決定進行部門架構及人力資源的策略調整，以提升公司的營運效率及整體競爭力，並調動資源以聚焦拓展經濟及財經、健康，以及教育等新內容頻道。

信中提及，今次調整主要集中在營運部門及後勤同事，遣散員工約40多名，佔整體員工比例約5%，公司會根據勞工法例向受影響的員工提供合理、適切的離職方案。

《香港01》在信中解釋，公司一直以構建屬於香港人的互聯網生活平台為目標，面對互聯網媒體及相關產業的急速變化，公司一直與時並進，適時審視資源分配以回應業務發展的需求，致力為用戶提供更優質的線上線下內容與體驗。

《香港01》說，公司未來將繼續投放資源，招募業務所需人才及積極培訓有潛質的員工，期望團隊與公司共同成長、打破現在和創建未來的互聯網生態，成為香港互聯網行業的領導者。

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記者：陳曉瑩