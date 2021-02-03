【減肥大作戰】198磅肥妹不做運動激減84磅　靠減醣戒糖飲食由XXXL變S碼【附減肥心得】

▲ 198磅肥妹不做運動成功激減84磅。

「以前就算被人叫肥妹，我都不介意，因為覺得我肥是我的事，不關你事。」Kanny淡然地說。看著纖腰細腿的Kanny，根本沒有人可想到2年前的她，是高峰期接近200磅的「肥妹」。Kanny無意中因為朋友介紹的一個減肥法，開展減肥之路，雖然中間經歷過起伏，但最後仍成功減掉84磅，穿衣由XXXL變至S碼。Kanny接受TOPick訪問時便分享了整個減肥過程及方法，以及3個減肥心得！

▲ Kanny成功減去84磅。

Kanny自小就不偏食，也愛吃薯片、零食、燒賣、咖哩角等小食，一日一包檸檬茶，結果中一發育時身型便開始膨脹。她表示，當時可以一次過食1磅雞翼，每星期都可以食2、3次放題或自助餐，且食自助餐時都特別愛食海鮮和肉類，並要食「10轉」。

就這樣，饞嘴的Kanny體重直線上升，高峰時期更達195磅左右。她表示自己一直沒有量體重習慣，也不覺得自己很肥，身體亦沒有出現病痛，所以就算有人取笑她「肥」、稱她做「豬」，都不介意，因為：「我肥是我的事，不關你事。」

第一次減肥靠蔬菜汁斷食法

直至前年，Kanny收到朋友的推薦，介紹「蔬果汁斷食法60日」，她抱著一試無妨的心態嘗試，正式開始減肥之路。

蔬果汁斷食法是指每餐飲用蔬果汁，不吃固體食物。Kanny表示雖然這個方法見效快，但實在太苛刻辛苦。一來，隔日就要買新鮮蔬菜食材洗、切處理榨成汁，十分疲憊；二來，午餐只飲蔬菜汁實在空虛、太肚餓，所以堅持了2星期左右便放棄。

事隔約1個月，Kanny又偶然見到不少網民透過低醣飲食成功減肥，於是Kanny再下定決心嘗試。她選擇早、晚餐繼續飲用蔬果汁，但中午就食菜及蛋白質食物。結果約2個月，她便成功減去20磅。

▲ Kanny的體重極速下降。

初見成效的她再改進減肥法，全面進行低醣飲食及168斷食法。Kanny當時的飲食習慣以戒澱粉質食物及糖為主，頭2個月不食麵包、飯，但第3個月後開始進食原型的碳水化合物食品：

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早餐：不食

午餐：進食原型澱粉質食物（如蕃薯、薯仔）、肉、蛋、豆腐（植物蛋白質）、牛油果、半斤菜等

晚餐：烚菜或炒菜

飲品：戒甜飲，主要飲水、茶、齋啡，如有需要可以羅漢果糖取代糖。

我不會計算卡路里，因為已減少整體食量，也不食碳水化合物，所以攝取的卡路里肯定會降。

Kanny又會自行準備午餐、晚餐，貼合自己的飲食需求：

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結果，她成功在8個月內，沒有做運動，只靠改善飲食減了60磅！

Kanny分享3個減肥心得：

1. 要抵受美食誘惑、懂得拒絕

2. 減肥期間也要定「放假日」

3. 設短期目標更開心

1.面對誘惑要堅決Say No！

減肥期間特別容易忍不住口，破戒食零食，對此Kanny建議大家要襯減肥初期，決心最大時堅持忍口。例如當同事問是否吃下午茶、飲台式飲品時，一定要拒絕，不能抱有「一餐半餐無所謂」的心態。只要拒絕數次後，同事自然不會再引誘你。

一開始最有決心時就要忍口，成功忍口的話，在頭1、2個月發現磅數下跌，自然有動力堅持下去，並會覺得一切都是值得的。

她又建議如想克服心魔，進食前可以先問自己：「是否真的需要食？是為食？還是肚餓？」

2. 減肥期間也要「放假」

正所謂「吊頸都要唞下氣」，Kanny在減肥期間每星期都會設1日「放假日」，盡興地吃喜歡的食物，例如澱粉質食物，而不抱有罪惡感。非放假日就繼續食菜及蛋白質食物。

她認為，偷食的效果只會適得其反，因為難以令自己滿足的。例如限制每次只食2片薯片，那就非常不過癮，每日見到包薯片又會很想食。

在這種不滿足的情況下偷食，體重自然難以下降，自己又會後悔，如惡性循環。

目前，Kanny減肥成功後也增加了「放假日」的日數，每星期都會放2、3日假：

索性於放假日一次過食得盡興又不內疚。放假時就不要想減肥，讓自己放鬆一下。但放假後一定要乖。

3. 定短期目標逐步完成

Kanny建議減肥時不要一次過定太高的目標，一般而言，她會訂立短期目標，例如每減5磅、10磅就獎勵自己：

目標較易達成，自己也更開心。相反太難的目標會令自己覺得條路太長，很易放棄。

同時，Kanny定期都會拍下自己的身型照片，在相片看到一步步成功減肥的自己，會更有推動力。

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目前，Kanny仍在持續減磅中，在短短一年間，她的身型已有莫大的轉變，體重由約179磅減至113磅、體脂由40.1%減至21%、腰圍由38吋減至26吋、臂圍由46吋減至36吋。她更將自己的減肥過程分享到Facebook專頁「霸氣減醣之路」，幫助其他想減肥的朋友：

全身明顯瘦了一圈，背部變薄了，穿衣也由XXXL變成S碼，也可以穿穿露肩衫、裙、短褲等。最滿意是瘦到雙腿！

▲ Kanny現時擁有纖腰細腿。

Kanny透露全身最難減的部位是雙腿，但她終於找到成功瘦腿的方法！而且減肥戒糖後身體變得更健康，令濕疹、M痛都減輕了，想睇更多Kanny的減肥故事，請繼續留意TOPick新聞！

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記者：楊宛茜