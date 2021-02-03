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【局長評分】陳肇始排名跌4級創上任新低　楊潤雄繼續「包尾」

社會 13:40 2021/02/03

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食物及衞生局局長陳肇始（左）排名跌至第10位，創上任以來的新低；教育局局長楊潤雄（右）則繼續「包尾」。

香港研究協會一項有關政府官員評分的民調顯示，食物及衞生局局長陳肇始排名跌至第10位，創上任以來的新低；而教育局局長楊潤雄則繼續「包尾」，成為評分最差的局長。

香港研究協會於1月23日至2月1日成功訪問了1,067名18歲或以上市民，請受訪者對特首、司局長及特區政府的滿意度進行評分，1分為非常不滿意，2分為不滿意，3分為一般，4分為滿意，5分為非常滿意。

調查結果顯示，13位局長評分中，食物及衞生局局長陳肇始得2分，排名下跌四級至第10位，創上任以來新低，反映市民對其工作表現的滿意度持續下跌。

點擊圖片即睇13位局長排名及評分：

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局長評分榜首，仍為環境局局長黃錦星，有2.19分，但同時仍是分數跌幅最大的官員；教育局局長楊潤雄則續排榜尾，獲評1.75分。評分升幅最大的是公務員事務局局長聶德權，獲1.98分，升0.07分。

香港研究協會提及，調查中，特首及3位司長的民望輕微上升。特首林鄭月娥的滿意度評分升0.02分，得1.90分；3位司長的排名則維持不變，依次為財政司司長陳茂波（2.07分）、政務司司長張建宗（1.94分）及律政司司長鄭若驊（1.69分）。

協會指，踏入新一年，疫情防控仍是特區政府的首要工作，促請政府，積極採取更嚴厲有效的防疫措施，防止病毒在社區擴散；亦應加緊推行全民接種新冠肺炎疫苗計劃，並透過宣傳及教育提高市民接種比例，保障市民健康，令社會早日復常。

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記者：陳曉瑩

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