【膽結石】女子長期肩頸背痛以為疲勞過度　貼藥膏無效求醫揭膽結石作怪【附高危因素】

▲ 女子長期肩頸背痛以為疲勞過度，求醫發現是膽結石作怪。

長期肩頸背痛要小心！湖南長沙一名女子出現肩膀、背痛等症狀，並已持續約13年，一直以為工作疲勞過度所致，惟按摩、貼藥膏也無助紓緩不適。最近往醫院檢查，才揭發是膽囊結石作怪，需做手術取出。本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊曾受訪表示，膽囊結石情況很常見，每10人就有一名為患者，食無定時也有機會導致生石。

據內地媒體報道，該名趙姓女子自2008年開始，上腹、肩頸、背部、胃部也感到疼痛，情況反復。由於她長期坐在辦公室工作，故起初以為是肩頸出問題，曾去按摩，但並無好轉。直至最近痛症加劇，趙女才往醫院檢查，發現有膽囊結石，而且膽囊發炎。

醫生指，由於結石阻塞膽囊頸部，故引致發炎，令患者右上腹疼痛，而且痛楚延伸至後背、肩膀等位置。最終醫生於上月26日為她做手術，取出一顆直徑約2cm的膽結石。患者術後康復進度良好，痛症已消失。

負責帶領手術的長沙京石結石醫院肝膽外科主任李小攀提醒市民，若如趙姓患者般經常出現上腹、背部、肩膀同時疼痛的情況，勿誤以為是工作勞累所致，必定要盡早求醫，檢查是否有膽結石。

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膽結石高危一族

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊早前接受TOPick訪問時表示，膽囊結石情況很常見，每10人就有一名為患者，當中有分為大石和多發性的小石。

膽囊結石無論是大是小，成因無異：

主要都是由遺傳、肥胖、女性荷爾蒙分泌異常（如懷孕、服食避孕藥）或年紀大所致。這些因素會影響膽汁的稠度及膽的定時收縮，而愈稠的膽汁就越容易導致生石。



食無定時也有機會令膽囊不收縮，使膽汁較容易沉澱，從而導致生石。肥胖人士，以及部分人因遺傳因素或有慢性肝病例如酒精肝，脂肪肝，肝炎，肝吸蟲等，也會增加患膽結石機會。

吳醫生指，飲食定時，避免過量飲食而引致酒精肝、脂肪肝，有機會降低患膽結石的風險。

膽結石會間接致死

吳醫生續指，9成患有膽結石的患者沒有任何症狀，但當中有一成患者會出現上腹餐後痛（尤其是右邊）、吃肥膩食物後腹瀉、小便茶色、面黃、肝功能不良、發燒等病徵。

患上膽結石後，結石阻塞有機會導致不同併發症，包括：細菌入血、膽囊炎、膽管炎、胰臟炎、肝炎等，當中膽管炎死亡率5至10%、胰臟炎死亡率約3至5%，嚴重者有機會間接致死。

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責任編輯：羅嘉欣