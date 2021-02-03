【牛年犯太歲】辛丑牛年5生肖犯太歲　術數家蔣匡文教化解方法【內附詳情】

▲ 術數家蔣匡文博士指出，無論刑太歲、沖太歲或害太歲的生肖，若想求得安心的話，可佩戴玉塊辟邪。

牛年將至，12生肖運程大家已看過不少，但到底哪幾個生肖犯太歲？TOPick訪問了術數家蔣匡文博士，提點2021牛年犯太歲生肖如何化解？

蔣博士指出，生肖與太歲的關係，主要有4種，分別是刑、害、沖、合，辛丑牛年的太歲在丑位，丑即牛也，故肖牛者，今年犯太歲。另外，由於12生肖中，各有相刑及相合的關係，故戌刑丑、丑刑辰、辰刑戌，故今年刑太歲的生肖是丑（肖牛）、戌（肖狗）及辰（肖龍）；另外，丑沖未、丑害午，故未（肖羊）是沖太歲、午（肖馬）是害太歲。至於，子丑合，即子（鼠）與太歲（丑）相合，故肖鼠的朋友今年運程不俗。

那麼，犯太歲生肖的運程是不是一定很差呢？蔣博士搖搖頭說，「那又不一定，只要知所趨避，自能順利過關。」他表示，無論刑太歲、沖太歲或害太歲的生肖，若想求得安心的話，可佩戴一塊玉，普通的玉即可，不必講究圖案或形狀，古人認為，玉塊有辟邪作用，因此，肖牛、肖狗、肖龍、肖馬、肖羊5個生肖，今年可以佩戴玉塊辟邪。

肖牛犯太歲3大注意

不過，肖牛者今年是本命年，太歲入宮，所以要特別留意以下3點：

1.勿搞大動作

肖牛者今年最好百事不動，勿裝修家居、勿轉工、勿開新公司、勿搞創新，只要一切依舊，便平安大吉。

2.注意待人處事態度

肖牛者要留意刑傷，尤其面對肖羊或肖馬的人，不管男女，都可能會有煩心事。遇上這兩個生肖的人，切記要注意自己的態度，絕不能硬碰硬，謹言慎行。

3.避免出門

若真要出門的話，有機會耗費不必要的金錢。

▲ 古人認為，玉塊有辟邪作用。（iStock圖片）

肖狗刑太歲慎防假桃花

肖狗的朋友今年有被人壓住、管住的壓力，故十分壓抑。肖狗男士要特別小心假桃花，尤其未婚者是注意，易招惹麻煩。

肖龍刑太歲佩玉辟邪

肖龍者雖然刑太歲，但一切尚算順利，只要小心謹慎便可，宜佩玉辟邪。

肖羊沖太歲宜多走動

至於肖羊的朋友，因為剛剛位於太歲的對家，是正式的沖太歲。蔣博士提醒肖羊的朋友，可多出門（不一定指外遊，即多走動），以應了「沖」象。不過，要注意今年有破耗星，或有紅白大事，若有歡喜錢要使的話，不妨多使一點，以應「沖」象。

肖馬害太歲勿惹官非

說到肖馬的朋友，今年是害太歲，午宮中有咸池、桃花、六害等，易惹色災、多小人，蔣博士特別叮囑肖馬的朋友，今年易惹官非，切記勿與人爭執，或無端端告人，爭一時之氣，或會引發一連串的麻煩或不幸事件。

▲ 肖牛者今年犯太歲，術數家蔣匡文博士提醒肖牛者，今年最好百事不動，勿裝修家居、勿轉工、勿開新公司、勿搞創新，只要一切依舊，便平安大吉。（Elenor攝）

蔣匡文博士Profile

註冊建築師，多年來在香港、內地及海外多個地方擔任設計及顧問工作。少年時為研究中國古建築精粹，拜術數大師王亭之，學習周易、風水及紫微斗數，為其首徒。

記者：葉翠華