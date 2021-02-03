【抗疫紙紮】金銀衣紙製「紙紮口罩」　網民為先人呻慘：死咗都要戴

▲ 有網民分享金銀衣紙製「紙紮口罩」。

新冠肺炎疫情持續，口罩已經成為日用品。戴口罩是為了防疫，但想不到連已離世的先人也要戴，最近網上流傳一組「紙紮口罩」相片，正反兩面摺疊得宜，更窩心附上一個口罩套，引起網民熱烈議論。

有網民2日在Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」分享一組相片，只見一個用金銀衣紙製成的「紙紮口罩」被放入透明口罩套內，驟眼一看似真正具防護功能的外科口罩。發帖者更隨相片表達了一句心聲：

慘.....死左（咗）都要帶（戴）

帖文引起網民熱議，有網民搞笑稱：「檢驗要有WTF99%。RIP99%level 18層，先合規格」、「要三層先好woo」也有網民慨嘆：「唔想死多一次就要戴」、「有咩係比死更可怕？咪死2次囉」、「先人水咪抽啦，往生係無災無難無病無痛架麻」。

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同場加映：紙紮店為客製「天堂防疫套裝」 客人：心中擔心掛念長輩

台灣高雄一間紙紮店「希望傳承 骨罐.紙紮 精品館」早前為客戶製作「天堂防疫套裝」送給已去世一段時間的長輩，一套包括口罩、酒精、體溫計。因為病毒肆虐，即使親屬到了天堂，家人仍想念對方，關心其需要。

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責任編輯：羅嘉欣