  • 21°C
香港時間 : 2021203日 (週三) 14:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫紙紮】金銀衣紙製「紙紮口罩」　網民為先人呻慘：死咗都要戴

健康 13:31 2021/02/03

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

有網民分享金銀衣紙製「紙紮口罩」。

新冠肺炎疫情持續，口罩已經成為日用品。戴口罩是為了防疫，但想不到連已離世的先人也要戴，最近網上流傳一組「紙紮口罩」相片，正反兩面摺疊得宜，更窩心附上一個口罩套，引起網民熱烈議論。

有網民2日在Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」分享一組相片，只見一個用金銀衣紙製成的「紙紮口罩」被放入透明口罩套內，驟眼一看似真正具防護功能的外科口罩。發帖者更隨相片表達了一句心聲：

慘.....死左（咗）都要帶（戴）

帖文引起網民熱議，有網民搞笑稱：「檢驗要有WTF99%。RIP99%level 18層，先合規格」、「要三層先好woo」也有網民慨嘆：「唔想死多一次就要戴」、「有咩係比死更可怕？咪死2次囉」、「先人水咪抽啦，往生係無災無難無病無痛架麻」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

同場加映：紙紮店為客製「天堂防疫套裝」　客人：心中擔心掛念長輩

台灣高雄一間紙紮店「希望傳承 骨罐.紙紮 精品館」早前為客戶製作「天堂防疫套裝」送給已去世一段時間的長輩，一套包括口罩、酒精、體溫計。因為病毒肆虐，即使親屬到了天堂，家人仍想念對方，關心其需要。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
 
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
 
責任編輯：羅嘉欣

生死教育 口罩 健康問題 Facebook群組 網絡熱話 肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
19:27 2021/02/02
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
15:58 2021/02/02
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
【抗癌鬥士】不煙不酒患乳癌要全切乳房 瑜伽導師腹部疤痕長達45cm
18:09 2021/01/28
【抗癌鬥士】不煙不酒患乳癌要全切乳房 瑜伽導師腹部疤痕長達45cm