生產口罩被指品質不符　天仁茗茶關聯公司被入稟追975萬

天仁茗茶代理商的關聯公司，早前與醫療產品生產商合作推出口罩NEULIFE Mask，惟生產商日前入稟高等法院，指為數650萬個口罩遭上述關聯公司以品質不符要求為由而拒收，但生產商反指對方的測試方式不合標準，生產商因此入稟向關聯公司追討975萬元欠款。

原告立興醫療科技（香港）有限公司；答辯人為以B & S Company名稱經營的智耀企業有限公司。根據資料顯示，B & S Company為賓仕國際（01705）的關聯公司，而賓仕國際早年將天仁茗茶引入本港。

原告於入稟狀中指，雙方於2020年8月簽訂合約，由原告向答辯人供應口罩，根據合約條文，有關口罩規格需達至BFE至少98%及PFE至少98%等。答辯人於2020年11月至12月期間，向原告訂購共650萬個罩，涉款共975萬元。

惟原告於2021年1月底獲答辯人告知，指答辯人質疑口罩的品質有問題，因此拒絕收貨及付款，並指原告未能符合合約上的品質要求，答辯人或會向原告追討損失。原告質疑答辯人的指控毫無根據，因為答辯人所依據的實驗室測試結果，並不符合合約上列明的標準。

原告因此入稟向答辯人追討975萬元欠款，以及當中營利損失等。原告於入稟狀中更指控，答辯人將有關口罩以低於每個2元的價錢出售，亦屬違反合約。

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記者：楊詠渝