【情人節】《幻愛》情侶溫馨相擁甜蜜放閃　蔡思韵劉俊謙分享5種「愛的語言」【多圖】

憑本地電影《幻愛》人氣急升的蔡思韵（Cecilia）和劉俊謙（Terrence）以情侶檔拍攝情人節特輯，蔡思韵和劉俊謙於鏡頭前談情，甜到漏！

蔡思韵和劉俊謙日前獲珠寶品牌BVLGARI邀請拍攝情人節特輯，相片和影相中的二人不時擁抱對方溫馨又幸福。

劉俊謙蔡思韵情侶檔演出《幻愛》 愛情徘徊殘酷與甜蜜之間

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二人大玩小測驗，找出各自的愛的語言。

Terrence表示：「每個人對表達愛都有不同的方法，但我個人覺得重要的是要懂得如何以對方喜歡的語言表達愛。真正的愛是讓對方快樂，而不是單單地滿足自己，就如為對方送上一份禮物，那應該是選擇對方喜歡的，而不單是自己喜歡的。」

Cecilia認同Terrence的想法，並說：「情人節當天好比愛侶間的一個特別節日一樣，每對情侶都會為自己另一半花盡心思，同時也是認識愛、學習愛及增進愛的好時辰。非常高興有機會與品牌一起探討 Dr. Gary Chapman 的《愛的五種語言》，令我對愛情有更深一重體會。」

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Terrence於社交平台問：「你們有聽過Love Language嗎？對於愛有五種不同「愛的語言」解說，等我同大家分享下：包括 第一 肯定的話 Affirmation、 第二 高質素的相聚時刻 Quality Time、 第三 貼心禮物 Receiving Gifts、 第四 服務行動 Acts of Service 、 第五 身體接觸 Physical Touch。」

他認為：「每個人都有自己喜歡愛的語言Love Language，了解自己和伴侶喜歡用那種愛的語言去表達愛和接收愛，可以減輕許多因誤會而產生的不滿足感。」

Terrence續指：「真正的愛是讓對方快樂，而不是狹義地滿足自己，就如為對方送上一份禮物，那應該是對方喜歡的，而不單是自己喜歡的，那不止是一份禮物，而是讓所愛的人感受到你用心去暸解對方及關係當中的默契，從而令彼此的心靈，愈來愈接近。」

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Cecilia也分享：

The Five Love Languages🌹 你知道人與人的相處中有不同的方式去表達「愛」嗎？大抵能夠分為五種元素： 💬肯定的話 Affirmation

🕰高質素的相聚時刻 Quality Time

🎁貼心禮物 Receiving Gifts

💆🏻‍♀️服務行動 Acts of Service

🤲🏻身體接觸 Physical Touch

她說：「了解自己和伴侶在表達愛時所喜歡使用的『愛的語言』，建立好表達愛的橋樑，才有辦法更有效把愛傳達到對方內心，就如最完美的禮物一定是以了解伴侶的喜好需要而用心選擇的。」

Cecilia又謂：「那已不單單是一份禮物，而是能將滿滿的愛與關懷送到對方心中的橋樑。快些和你的伴侶，說說你們喜歡那一種表達方式吧！」

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