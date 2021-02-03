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【食用安全】誤信洗衣機甩豆沙餡方便快捷　女子自製豆沙包照跟結果超崩潰

食用安全 13:56 2021/02/03

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自製豆沙包竟使用洗衣機？黑龍江牡丹江市一名女子，聽信朋友所說，以為洗衣機甩豆沙餡方便快捷，自製豆沙包照跟，結果現場一片狼藉超崩潰。

綜合内地媒體報道，一名女子將自己家中慘況拍下短片，稱想要自己製作豆沙包，從朋友那裡聽聞可以用洗衣機來攪豆沙餡，所以就使用洗衣機來做。

結果洗衣機爆炸，將豆沙餡炸開，滿屋都是豆沙餡，而整台約700至800元人民幣的洗衣機也爆廢，女子無奈哀號「愁死我了！」

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短片爆光後引起網民熱議，大批網民揶揄該名女子是沒常識，「人才啊，洗衣機攪豆沙」、「這豆沙包成本太高了」、「洗衣機很髒的，就算沒爆炸炸，能吃嗎？」、「應該是豆沙在一坨了，然後轉筒把洗衣機撞壞了」、「腦子真是個好東西」。

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責任編輯：羅嘉欣

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