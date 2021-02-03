【煮場爭霸】黃亞保會考1分憑毅力成廚神　保哥逆境自強感激太太陪追夢

▲ 大廚黃亞保有不一樣的人生閱歷。

近日TVB正播映烹飪節目《煮場爭霸》，兩位名廚黃亞保（保哥）和張錦祥（Ricky）於節目中比拼廚藝，節目播出後反應理想，亦令「保哥」這位大廚人氣急升。

其實這位雲來軒董事兼行政總廚有著不一樣的人生歷練，保哥為越南華僑，小時候偷渡來港入住船民營，雖然讀書成績欠佳兼會考只得1分，憑著努力當上大廚兼及擁有自己的餐廳。苦盡甘來的保哥亦感激太太Rebecca的扶持，沒有嫌棄其出身。

會考1分立志學廚 80後開餐廳每月營業額過百萬【有片】

▲ 黃亞保因為參與《煮場爭霸》而人氣急升。

會考1分憑毅力成材

39歲的黃亞保為越南華僑，他7歲時隨父母偷渡來港，之後於船民營住了近6年，這6年的生活十分艱辛，他曾以靠煉奶及餅乾維生，甚至執樹皮來煲涼茶飲，這種生活令保哥練成獨立的個性。

保哥一直沒有接受正規學校教育，只靠父親替他於營中補習，後來在甄別政策下，他考上中三，即使努力學習也未追趕進度，最後於會考只取得1分。

縱然讀書成績不理想，卻未有影響保哥追夢，8歲時他已立下目標要做廚師。他曾於TOPick訪問中說過：「做人一定要有目標，這樣才會有動力，不斷向成功邁進。」

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由於爸爸曾開設家常菜式飯店，故保哥自小已對飲食業很有興趣。黃亞保認為目標必須要付諸實行，不能空口講白話，故於中學時，每天午飯時間會返家煮飯，除了慳錢之外，更可以鍛練廚藝，他更不時邀請老師到家午飯。

「我不會收老師錢，他們只需帶食材，然後由我來煮，他們食後可給我評語。不斷煮不斷改進，這樣廚技才會有進步。」

由低學起打好廚藝基礎

中學畢業後，保哥隨即入讀香港中華廚藝學院，向理想出發。離開了廚藝學院，黃亞保曾到一間會所做「三廚」，之後更由「三廚」升為總廚，惟他自知廚技根基打得不好，故工作半年後他決定辭職。

黃亞保隨後到五星級酒店做學廚，由低做起的他重新學習，學曉基本知識和技能。做了兩年學廚，便到某飲食集團做廚師。當時黃亞保工作的中菜館樓下是Page One書店，他天天去打書釘。

不只是閱讀，不斷進修也是黃亞保的成功秘訣。他說：「任何人都要不斷增值自己，因為不進則退，其他人很快會爬過你。我在中華廚藝學院修讀了多個專業廚藝課程，包括初級、中級、高級及大師級，一共用了12年的時間，以我所知，我是第一位在學院修畢這4個課程的學生。」

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其後保哥又轉到某高級會所餐廳晉升總廚，2011年，保哥參加TVB烹飪節目《大廚出馬》，取得初賽冠軍的他名氣漸增，於2012年，保哥跟廚藝學院幾位同學合股開設了雲來軒，當中不少菜式都滲有外國菜式的元素，保哥自言或多或少都受書籍所影響。

經過十多年的努力，保哥成為中菜館的董事兼行政總廚，餐廳現時每月營業額達過百萬元，還成為高級明星食店。

▲ 黃阿保年青時已擁有自己餐廳。（經濟日報圖片）

主理餐廳每月營業額過百萬

而保哥認為做生意必須要親力親為，她說：「飲食業這一行很特別，是不能假手於人的，因為當中涉及太多人，人多自然較複雜，故老闆必須要在餐廳親自作管理，加上我自己是廚師，控制食品水準上更會有優勢。」

除了自身的努力，保哥亦感謝太太對其扶持，原來太太Rebecca是其初戀情人，保哥曾於社交平台分享二人合照，太太跟陳妙瑛有幾分相似。

保哥當謂當年自己手持「行街紙」兼家境清貧，幸太太沒有嫌棄之外，更於逆境中扶持她，育有四名兒女的保哥，更慼謝太太為家庭付出，令他可以放心為事業打拼。

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