亞馬遜公布第二總部設計方案　建築採螺旋形走戶外風格

▲ 電商巨頭亞馬遜（Amazon）近日就公布位於維珍尼亞州阿靈頓的第二總部（HQ2）計畫的最新細節，以全新的建築設計面貌示人，讓員工有更特別的工作環境。

一間公司成功與否除了視乎員工能力外，良好的工作環境亦相當重要。電商巨頭亞馬遜（Amazon）近日就公布位於維珍尼亞州阿靈頓的第二總部（HQ2）計畫的最新細節，以全新的建築設計面貌示人，讓員工有更特別的工作環境。

亞馬遜宣布，該企在維珍尼亞州阿靈頓開發項目的第二期，將會建造三棟22層、總辦公空間達280萬平方英尺的辦公室以及規模較小的零售樓層，四周有林地、室外露天劇場、一個遛狗場和和停約950輛單車的停車場。

而該地的中心點將會設立該項目第四座，亦是最高的塔樓。而該350英尺高的塔樓將被稱為「Helix」，該建築將會設有兩條螺旋形的戶外步道通往樓頂，步道的旁邊將會擺放有維珍尼亞州的樹木和植物，打造戶外風格。

▲ 該350英尺高的塔樓將被稱為「Helix」，該建築將會設有兩條螺旋形的戶外步道通往樓頂，步道的旁邊將會擺放有維珍尼亞州的樹木和植物，打造戶外風格。（亞馬遜資料圖片）

亞馬遜全球地產部門副總John Schoettler表示，Helix是次採用的螺旋形的靈感，是來自許多的自然物件，當中包括人類DNA的幾何構造，到銀河系、天氣型態、松果及貝殼的天然外型。

亞馬遜透露，是次第二總部的計畫預計耗資超過25億美元（約193億港元），新的辦公樓層和零售建築群將容納約1.3萬名員工。亞馬遜還表示，它將繼續在維珍尼亞州阿靈頓進行招聘，目前有600多個工作崗位空缺。該公司表示，致力於在未來十年內在該地區創造2.5萬個就業機會。

Jeff Bezos卸任亞馬遜CEO 交棒AWS CEO

與此同時，亞馬遜創辦人兼行政總裁Jeff Bezos宣布，將於今年第三季正式卸任，並由雲端業務AWS（Amazon Web Services）行政總裁Andy Jassy 接任亞馬遜行政總裁。而Jeff Bezos 同步聲明個人並非退休，僅會轉為亞馬遜董事會的執行董事長。

責任編輯：曾曉汶