建制派團體倡設區議員監誓委員會　取消非真誠宣誓區議員資格

▲ 建制派團體「新界議會監察聯盟」提出，成立具法定公信力的「區議員監誓委員會」，監督區議員宣誓後是否出現違誓情況。（尹櫻霖攝）

建制派團體「新界議會監察聯盟」表示，過去一年的區議會亂象叢生，有區議員蓄意與中央及港府對抗，使區議會失去效能，促請當局盡快向立法會提交修訂「區議會條例」及「宣誓及聲明條例」草案，落實區議員宣誓細則。聯盟亦提出，成立由民政事務局局長出任主席、具法定公信力的「區議員監誓委員會」，監督區議員宣誓後是否出現違誓情況，判斷其是否「真誠」擁護《基本法》及效忠特區，並追溯至現屆區議會，取消不符合真誠宣誓規定的區議員資格。

聯盟今（3日）與民政事務局局長徐英偉會面。聯盟召集人李世榮會面後表示，對於設立監誓委員會，徐英偉的反應正面積極，但現時局方仍未確認會成立相關委員會，聯盟建議，委員會的成員必須包括國安公署內的警務人員。

李世榮引述徐英偉指，徐英偉留意到現時區議會出現失效情況，關注區議會流會及議員出席情況，日後不排除透過其他途徑，分配社區資源及撥款。被問及當局是否考慮收回區議會撥款權，李世榮引述徐英偉指，現時局方正全面檢視情況當中，未有具體細節透露。

民主建立法會議員梁志祥亦有出席與徐英偉會面，他透露，當局將於3月中左右，向立法會提交條例修訂，將區議員納入公職人員宣誓對象，他希望港府能盡快把條例修訂放到立法會審議，認為立法會議員將「很樂意審議這條法例」。他亦建議，「區議員監誓委員會」內的成員可由高級公務員組成，以免委員會執行監督工作時，出現因政治立場不同而衍生的問題。他認為，區議員宣誓後，假若委員會根據該議員過往言行，判斷其並非真誠宣誓，不會馬上取消該名區議員資格，當局仍會視乎該名議員的解釋再作定斷。

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記者：尹櫻霖