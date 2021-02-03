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【強制檢測】黃埔花園翠楊苑被列強檢大廈　居民多對衞生情況滿意及贊成強檢

社會 14:18 2021/02/03

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黃埔花園翠楊苑(第3期)第1座及第4座污水樣本檢測呈陽性，被列納入強制檢測公告大廈名單（黃傑偉攝）

政府在（3日）凌晨再發出強制檢測公告涉及7幢大廈，除了疫情記者會公布的4幢大廈有不明源頭個案外，凌晨再增加3幢，當中包括大型中產屋苑黃埔花園翠楊苑（第 3 期）第 1 座及第4座。TOPick記者今早到黃埔花園翠楊苑視察，居民多對衞生情況滿意，但對發現污水渠含菌感到擔心。居民亦表示縱使強檢成效不大，但依然贊成封樓及封區做法。

即看黃埔花園翠楊苑居民反應及最新情況：

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翠楊苑第1座低層居民陳先生表示，對發現污水渠含菌感到擔心，只有做好防疫措施，贊成封樓及封區，認為不可太自私只顧自己出入方便，疫情下大家應該互相體諒，就算成效不大有做總好過無做。

翠楊苑第四座高層居民及業委會成員鄒女士表示，對現下疫情不太擔心，因疫症至今已對防疫功夫駕輕就熟，自己已做3次測試，贊成政府做法，對封區及封樓覺得越早做越好，因可找出隱性患者。

翠楊苑第4座中層居民梁先生表示，擔心疫情會在黃埔花園擴散，贊成封區及封樓做法，雖然以往成效不大，但正如特首所講不應該針對數字上結果，就算只找出多一個患者也是成功。

翠楊苑第4座居民申先生表示， 對疫情不擔心，因大廈衞生情況算好，贊成封樓做強檢測試，雖然效果不顯著，但做法只是向疫症歸零為目標。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉

責任編輯：曾卓鋒

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