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【BB大晒】岑麗香貼孕照宣布陀第二胎　香香：小腰果多多指教

娛樂 14:49 2021/02/03

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

恭喜！

岑麗香再做媽媽！自2019年誕下兒子Jacob後，岑麗香今日再宣布懷孕，貼出數張美照分享。她並寫道：「Hi Baby Cashew」，並Hashtag「小腰果多多指教」，似為BB改好乳名叫小腰果。

岑麗香於2015年被與圈外人「強強」Joshua拍拖，2016年宣布結婚，於2018年宣布懷孕，並於19年誕下大仔Jacob。

【變臉疑雲】岑麗香索爆靚媽樣貌持續進化　香香由單眼皮激變圓渾大眼

（取自IG）

【女神星二代】岑麗香教22月大兒子踩單車　靚媽香香感慨孩子大得太快【多圖】

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早前，岑麗香甜晒囝囝的得意樣，是繼半年前在IG分享為囝囝剪髮後，再晒溫馨照片。半年不見，22個月大的Jacob已變身小型男學踩單車，樣子似爸爸，長長眼睫毛則似媽媽。

岑麗香兩母子齊以啡色裝扮，非常合襯。小朋友成長得快令她都不禁留言感嘆，兒子不再是BB。

香香前年誕下兒子Jacob，而兒子下月便滿2歲，香香可說是三年抱兩，另外踏入新一年不少女藝人也宣佈有喜，包括劉倩婷、關宛珊、湯怡及沈卓盈等，牛年將有不少星級BB誕生。

（取自IG）

香香去年復出

香香畢業於加拿大昆特侖理工大學，2009年參選溫哥華華裔小姐成奪冠軍後，旋即在2010年代表溫哥華前往香港及中國參加2010年度國際中華小姐，再次贏得選美冠軍入行。

簽約TVB之後參與多部劇集演出，香香於2016年下嫁金融界才俊強強（Jousha），於加拿大溫哥華舉行婚禮。

2018年，香香拍畢《果欄中的江湖大嫂》後離開TVB，並在同年7月轉投王祖藍旗下的手工藝創作，翌年香香誕下兒子Jacob，誕子後香香專心做新手媽媽，只不時出活動亮相。

去年她復出接拍TVB新劇《寶寶大過天》（前名︰《BB大晒》），之後專心照顧老公和囝囝Jacob，現在宣布再當媽媽。

同場加映：湯怡專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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