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【2021農曆新年】C AllStar前保姆孖堂哥開設網上買餸平台　首推盆菜+羊腩煲+撈起+磯燒新春套餐

休閒消費 14:50 2021/02/03

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

撈到風生水起盆菜套餐（賣菜仔提供）

由曾經是組合C AllStar保姆的80後顏有鍾（Bell），以及其曾任職化粧師的堂兄顏錡漮（Wilson）所創辦的網上買餸平台「賣菜仔」，今個農曆年會首次推出外賣團年美食，並可直送府上，讓大家安坐家中也能開心團年。

撈到風生水起羊咩咩套餐（賣菜仔提供）

撈到風生水起盆菜套餐 （$1,688/8人、$2,188/12人）

  • 包括精選盆菜及撈起，盆菜有超過12款食材，如腩肉、豬皮、蘿蔔、鮑魚、海參、花膠及瑤等。而撈起亦有多款矜貴食材，如紅燒鮑魚、燜花膠、吞拿魚刺身等，七彩繽紛，再配上秘製蜜糖芥末醬，夠滋味。

撈到風生水起羊咩咩套餐（$1,088/4-6人、$1,388/8-10人）

  • 有羊腩煲及撈起，羊腩煲選用紐西蘭無激素添加羊腩，配冬筍、馬蹄、冬菇、枝竹等，再以柱侯醬、蠔油、芝麻醬及南乳等慢煮8小時。羊腩軟腍惹味，羶味甚少，隨套餐附送唐生菜及炸枝竹。

磯燒套餐 $1,088（賣菜仔提供）

撈到風生水起牛年3寶套餐（$2,388/6-10人、$2,388/12-16人）

  • 有齊撈起、羊腩煲及盆菜，最適合大家庭團年飯局。

磯燒套餐 $1,088

套餐會附上磯燒爐，食材以海鮮為主，有甲羅燒及12至14厘米的半殻帆立貝，還有鰻魚串、沙白、沙蜆、翡翠螺、半殼
蠔、鯖魚一夜乾等。

訂購網站︰https://vegemonkey.com/

賣菜仔為網上買餸平台，由Wilson及Bell於2020年4月創立。（賣菜仔提供）

記者︰黃依情

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