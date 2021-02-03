【校園防疫】戴好口罩勤洗手防疫 34位校長合力獻唱「全港校園戰勝Covid歌曲」

▲ 34位校長合力獻唱「全港校園戰勝Covid歌曲」。

全港中小學校自去年12月2日起暫停面授課堂，教育局正研究在學校農曆新年假後、即2月底起增加學校面授課堂時間，讓中小學安排最多三分一學生回校上半日課，但仍然以半日上課為原則。回到校園上課，最重要做好校園防疫，全港有34名小學校長聯合獻唱「全港校園戰勝Covid歌曲」（Beat Covid MasCue Song），以充滿活力的歌曲向學生宣傳防疫意識。

福建中學附屬學校徐區懿華校長，是本次聯合獻唱的發起人及統籌者，她向TOPick表示，初衷是一群校長都想在疫情下為教育界做事宣傳防疫，她聽到歌曲後覺得很合適，於是邀請校長朋友是否有興趣參與錄音及拍攝，並參考過去一年的經驗，由參與的校長在學校或家中預先拍攝，再剪輯成歌曲，結果校長一呼百應，剪輯的效果也非常好。

她續稱，原本是計劃將歌曲向幼稚園及小學宣傳，令學生知道戴口罩的重要性，但歌曲上載上Youtube頻道後，短短3日內已有過萬次觀看次數，令她感到驚喜。

影片約長34分鐘，由34位小學校長參與演出，校長們在鏡頭面前都相當落力，親自示範戴口罩、勤洗手，而且歌曲的節奏明快，主要圍繞校園防疫的必要事項，無論中英歌詞都簡單易記，琅琅上口。

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記者：鄺嫻