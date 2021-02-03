【升學教育】政府研公務員子女本地教育津貼計劃範圍　擴至內地中小學

▲ 政府正研究擴大公務員子女的本地教育津貼計劃適用範圍至包括內地的中、小學。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權表示，政府正積極研究擴大公務員子女的本地教育津貼計劃適用範圍至包括內地的中、小學的可行性，並會適時諮詢職方。

聶德權今日（3日）回覆立法會議員郭偉強書面質詢時表示，政府已停止向1996年8月1日後入職的公務員，發放海外教育津貼，但此前按本地條款受聘的合資格公務員仍可為其留學英國的子女申領海外教育津貼。

聶德權指，截至去年12月31日，合資格領取海外教育津貼的公務員約5萬人，隨着符合資格申領海外教育津貼的公務員陸續退休，領取相關教育津貼的公務員人數亦會隨之減少。據局方提供近5年數據，領取津貼人數逐年下降，2019/20年度有1,597名公務員領取津貼，涉及1,347名學生，每名學生平均津貼額為75,193元，實際總開支約為1億130萬元。

被問到是否有計劃將海外津貼適用範圍擴至到內地升學的公務員子女，聶德權表示，留意到近年有不少香港學生選擇到內地升學，當中不乏公務員子女，基於政府鼓勵香港青年積極融入國家發展大局的政策，會研究擴大本地教育津貼的適用範圍，至包括內地的 中、小學的可行性。

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責任編輯：馮琪雅