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許正宇：任何外國單邊制裁　不影響本港國際金融中心地位

政治 15:23 2021/02/03

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財經事務及庫務局局長許正宇表示，外國政府單方面實施所謂制裁，不符合國際法。（經濟日報資料圖片）

美國方面早前多次就本港實施港區國安法，制裁多名中港官員。財經事務及庫務局局長許正宇表示，外國政府單方面實施所謂制裁，不符合國際法，強調制裁在香港沒有法律效力，不會對本港的本地機構造成任何法律責任。他指出，美國所謂制裁暴露其虛偽和霸凌行為，但不會對本港國際金融及貿易中心地位構成影響。

許正宇今（3日）出席立法會大會時，批評美方的制裁手法拙劣、行徑荒誕，強調港府已多次對此予以強烈譴責，不會因此受到恫嚇，制裁更不會動搖本港維護國家主權、安全及發展利益的決心。

民建聯立法會議員黃定光關注，港府會否要求新一屆美國政府撒消制裁。許正宇重申，外國政府對港制裁沒有法律效力，但港府的監管機構，已向不同界別的金融機構發出聲明，提醒機構制定業務政策和回應時，需衍量當中涉及的法律業務和商業風險，要平衡方案，公平對待客戶。

建制派立法會議員何君堯在會上表示，美國政府對香港部份官員，如保安局局長李家超及特首林鄭月娥實施單邊制裁，使特首要用現金出糧，關注政府會否跟進，讓相關官員能重開銀行戶口。許正宇指，不便評論個別個案，但強調任何單邊制裁都不會影響香港國際金融中心地位。

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記者：尹櫻霖

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