【新冠肺炎】後悔1年前從武漢登上英國航機 男子：留在武漢更安全及自由

▲ 韋拉後悔1年前從武漢登上英國航機，他表示留在武漢更安全及自由。

新冠肺炎疫情已持續逾一年，英國去年派出專機由武漢接載國民回到英國。根據《BBC》報道，有乘搭專機返回英國的男子表示後悔，認為自己當初應該留在武漢。他指，若當初留在武漢，會更為安全及自由，更稱被英國政府欺騙，因返回英國後並沒有更安全。

去年武漢曾進入封城狀態，39歲的韋拉（Matt Raw）表示，當接收到英國政府 「離開武漢」的指示時，但最初英國政府只允許英國公民登上專機，韋拉不願和中國籍的妻子分開，所以並未打算搭乘航班。

但最後英國政府宣佈，英國公民的伴侶，即使只持有中國護照亦可登機。韋拉夫婦匆忙收拾行李後，便趕往機場。

最後韋拉夫婦、韋拉媽媽和其他一共83名人士，於去年1月31日乘坐專機離開武漢。並於抵達後接受了兩個禮拜的隔離。

現在，韋拉說他寧願自己「沒有登上撤僑包機」，他認為自己被英國政府騙了，「他們說謊，我們被告知離開武漢，回到英國，英國是安全的。」但韋拉認為，如果他們留在中國，會比目前留在英國更安全，更自由。

韋拉認同中國政府迅速地封鎖了整個城市，是正確的做法。

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