【新冠肺炎】上水蒲上村66歲男家中死亡後始確診　生前曾交深喉唾液樣本惟未「扭實」須重檢

▲ 一名居於上水蒲上村66歲男子被家人揭發在家死亡，其後證實他確診新冠肺炎。

本地新冠肺炎疫情持續，今日（3日）新增19宗確診個案，全屬本地個案，其中7宗源頭未明，其餘12宗與早前個案有關，累計共10,531宗病例，包括一宗死亡個案，屬一名居於上水蒲上村15巷的66歲男子，曾於1月16日與一名非同住確診家人見面，家人在1月28日與他失聯，翌日報警破門發現他當場死亡，送到殮房後經測試後證實確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日確診個案包括一宗死亡個案（個案編號：10531），該名66歲男病人居於上水蒲上村15巷，其非同住的家人於21日無病徵時到檢測中心採樣，翌日確診。他曾經在16日與該名確診家人見面，當時沒有戴口罩，但因為當時不是傳染期，沒有提及曾與男病人見面，但有電話聯絡。

她又指，據家人講述，男病人自12月中開始咳嗽，曾經看醫生，最近於1月26日到石湖墟普通科門診求醫，但其深喉唾液樣本「未扭實」要重新測試，但家人在1月28日找不到他，翌日報警破門發現他當場死亡，送到殮房後經測試後證實確診。問及是否因新冠肺炎而死亡，張竹君相信，病人一直有輕微病徵，沒有檢測拖延病情，未清楚病人本身的病患，有等法醫解剖後才確定死因。

醫管局總行政經理庾慧玲補充，該名66歲男病人於1月26日因咳嗽和少許咳血到石湖墟賽馬會普通科門診求醫，診所安排他進行深喉唾液樣本，病人翌日交回診所時，新界東聯網微生物科病毒化驗室通知診所職員，樣本出現滲漏，診所隨即通知病人，指示他盡快到診所拿新樣本瓶，但他沒有如期在1月28日到診所，下午職員曾嘗試電聯他但不果。在1月29日，警方通知診所病人在家中不治，今日北區醫院感染控制組接獲衞生署通知病人對新冠病毒呈陽性反應。

她指，病人求診時一直佩戴口罩，亦沒有進行高風險程序，而為病人提供診治和護理的職員亦按照感染控制指引穿著合適防護裝備，沒有人會列為密切接觸者，院方經評估後認為播毒風險不高。

政府表示，將維持大部分現行的社交距離措施，包括限聚令、晚市禁堂食、口罩令等，為期14天至2月17日。最新防疫措施，按圖即看：

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記者：陳子謙