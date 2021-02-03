【正能量】輸在起跑線曾當跟車搬貨幫補家計　何學工醫生：父親撿回一命啟發懸壺路

▲ 從新移民到從醫之路，何學工醫生走過不少艱辛的道路，咬緊牙關不放棄。

兒科病人對象由初生嬰兒至兒童到青少年，範疇涵蓋包括血液科、兒童免疫、過敏及傳染病科、兒童呼吸病科、兒童發展及行為科、兒童腦科、兒童內分泌及新陳代謝科……林林總總，既多又廣。

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工，喜愛小孩子，實習時發生了一件「爆喊」事件，更強化了他的信念……

「我輸在起跑綫」

何學工的父親是香港人，年青時到天津讀美術，締結了一段中港婚姻，何學工在內地出生，12歲來港，繁體字、英文也是從那時開始學起。從鄉村到城巿居住，生活節奏也是大不同，統統要重新適應。「我是輸在起跑綫，初來埗到，很多事情也懵懵懂懂，惟有加倍努力。」

▲ 何學工醫生表示，兒科對象是0至18歲病人，兒科以下有多個專科，範疇既多且廣。（被訪者提供）

讀醫對他而言遙不可及，成醫之路時間長自然錢也花多點，他只想早些出身幫補家計。有一次他爸爸在街上高燒暈倒被送入急症室，何學工憶述：「那年中三，我做暑期工跟車搬貨剛放工，回家見媽媽一臉落寞，才知道爸爸入了院，他命懸一綫，馬上趕到醫院探病。」

父親經歷影響志向

到醫院後，何父已轉往病房留醫，睡在洗手盆下的帆布床，樣子只剩半條人命，原來他膽管閉塞及膽囊發炎引致敗血症，手冰腳涼，但身體卻像火爐在燃燒，神情呆滯。一家人怕得要命，幸爸爸進行了一個急性手術後撿回性命，留醫了一段時間才康復。

父親死過翻生的經歷、在醫院見到醫護人員的盡力救治及照顧病人，在何學工留下難以磨滅印象，全家人都心存感激。「是醫護人員救了他一命，這一事啟發我不如向着醫生的目標進發。」他就讀聖言中學，中六、中七同學間互相支持砥礪，讀書氣氛濃厚，挑燈苦讀向著目標進發，何學工終順利考入香港大學醫學院，依循姐姐之路同樣讀醫。

「何一針」緣來

做實習醫生時每3個月轉一次科，骨科、外科、內科輪流做，八、九成人選專科都會揀回實習時的範疇，他做兒科時上司評核不錯，有機會搵到工是他首要考量。當時瑪麗醫院兒科也是木人巷，很多東西可學。「我撫心自問：怕家長們煩嗎？怕不怕小朋友喊？家長對子女的疾病又特別緊張，一般都覺得兒科又難又煩，讀起來又多細微事項，但在兒科工作卻樂在其中。我又喜歡小朋友，選擇兒科是順理成章。」

他實習時曾做兒童癌病病房，看病人、抽血等事總是做不完，中午時根本沒時間吃飯，呷一口白粥又埋首工作中，他最大享受是在粥裏加上少許「美極」醬油，已覺是人間美味。

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早年癌症大多不能治癒，何學工在這裏見盡身心疲累的家庭，他們因為治療都無奈困在病房裏，很多感人至深的故事都在這裏發生。有個12歲患淋巴瘤的男孩，每次抽血都費盡唇舌，有次他向何學工討價還價：「如果你不能一次便抽到血，要讓我拮回你一針！」何學工答允，但他確不能一針完成，於是把手遞到男孩面前，男孩笑笑說，只是跟他開玩笑而已。自此男孩乖乖讓醫護人員抽血。「其實男孩沒預每次都一針抽到，只是推動我做到最好。」輾轉流傳，自此何學工獲得「何一針」稱譽。「此江湖諢號『何一針』，希望帶給病童家長們一些安慰和信心。今時今日，醫院診所的抽血技術員，已經成為初出江湖醫生的救星和好幫手。」

「爆喊」事件 立志兒科

他對兒科義無反顧，信念更牢固，緣於有段時間何學工在癌症病房實習，有一個小男孩，樣子非常可愛精靈，常跟他聊天說笑，有一天他沒有預兆沒有道別突然離世。「我在病房陷於崩潰，男人之家飲泣到抽搐，場面十分尷尬。後來部門資深同事會見我了解情況，並說癌症病房不免慣常面對病人離世，要看得開，若太感傷用事，要問問自己是否適合從事此科。」旁觀者清，一言驚醒了他。「我愛開開心心，不如選兒科專注過敏病。」

上年何學工收到一張中學生物老師寄給他的聖誕卡，因老師的女兒小時候因腎小球綜合症入院，巧合地遇上何醫生，多謝他悉心照顧。「其實可能當時我剛巧當值，但收到老師來函十分高興，因為當年的小女孩，如今將踏入教堂。老師又提及，我曾在醫院畫了一幅她女兒的肖像，都渾然全忘了。」當何學工看回這張陳年舊畫，訪問的在場人士都大呼驚奇，因為畫得維肖維妙，他似乎繼承了爸爸的妙筆丹青天分。

▲ 何醫生被病童們夾計作弄化粧，並當選聖誕聯歡會選美比賽，風華絕代笑到在場人士流淚。（被訪者提供）

埋首研究食物敏感

生命的軌迹冥冥中似有安排，何學工在工作中有機會接觸到兒童免疫及過敏方面，見不少食物過敏病人，日常生活慘情，不能吃這吃哪，事事小心。有朋友是的兒子有食物過敏，遇有不能肯定有否過敏的食物會走到急症室旁試吃，有事立即求醫。「世界各地都有這種人，我對兒童食物過敏有很大興趣，覺得有服務空間，由千禧年開始，有關食物過敏的研究報告更如雨後春筍。」其後他去了外國接受食物過敏訓練，在此契機下，醞釀兩年，2002年開展了瑪麗醫院食物過敏診所，是全港首個食物敏感門診中心。

在瑪麗醫院任職接近25年他才轉投私營，在何學工的診所內，觸目是孩子畫作，因為有時候診需時，他不欲小朋友只看手機、平板，便拿出白紙與顏色筆讓他們畫畫。「小孩子的畫作充滿驚喜，有些只有五、六歲，構圖大膽有創意、顏色配得恰到好處，很有畫家的風範。」

有患癌小孩子，治癒後父母萬分感恩，成立了 「兒童危重病基金」，支援患重病兒童。當年的小孩子已長大成人，近年仍找他治療，因為她患有過敏症，對動物及塵蟎過敏。「我替她做脫敏治療。當年她在病房又是極怕打針，每次打針都要找『何一針』才安心抽血，做脫敏要打上48針，她笑說：『和你的緣分，就是不斷被你打針。』」如此這般的緣份，確是特別。

記者：周美好