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【確診大廈】7幢不明源頭所居大廈須強制檢測 涉北角摩天大廈、海怡半島及上海街文華閣

社會 16:40 2021/02/03

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7幢不明源頭所居大廈須強制檢測

本地新冠肺炎疫情持續，今日（3日）新增19宗確診個案，包括10男9女，當中全屬本地個案。本地個案之中，7宗源頭未明，其餘12宗與早前個案有關，包括1宗三跑群組相關個案及1宗老人院舍個案，累計共10,531宗病例。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，有7幢大廈因出現不明源頭個案，均須列入強制檢測，包括旺角上海街647-651號文華閣、通菜街9-15號、紅磡差館里富業大廈、銅鑼灣禮雲大樓一座、上環皇后大道中嘉寶大廈、北角摩天大廈及海怡半島第三期21座美浚閣。

源頭不明個案的7座大廈：

  • 旺角上海街647-651號文華閣
  • 通菜街9-15號
  • 紅磡差館里21-27號富業大廈
  • 銅鑼灣希雲街23-33號禮雲大樓一座
  • 上環皇后大道中325-329號嘉寶大廈
  • 北角天后廟道132-142號摩天大廈
  • 鴨脷洲海怡半島第三期21座美浚閣

另外衞生防護中心公布，旺角朗豪坊UNIQLO再多1名員工確診，至今累計4名職員染疫。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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