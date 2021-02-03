【確診大廈】7幢不明源頭所居大廈須強制檢測 涉北角摩天大廈、海怡半島及上海街文華閣

▲ 7幢不明源頭所居大廈須強制檢測

本地新冠肺炎疫情持續，今日（3日）新增19宗確診個案，包括10男9女，當中全屬本地個案。本地個案之中，7宗源頭未明，其餘12宗與早前個案有關，包括1宗三跑群組相關個案及1宗老人院舍個案，累計共10,531宗病例。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，有7幢大廈因出現不明源頭個案，均須列入強制檢測，包括旺角上海街647-651號文華閣、通菜街9-15號、紅磡差館里富業大廈、銅鑼灣禮雲大樓一座、上環皇后大道中嘉寶大廈、北角摩天大廈及海怡半島第三期21座美浚閣。

源頭不明個案的7座大廈：

旺角上海街647-651號文華閣

通菜街9-15號

紅磡差館里21-27號富業大廈

銅鑼灣希雲街23-33號禮雲大樓一座

上環皇后大道中325-329號嘉寶大廈

北角天后廟道132-142號摩天大廈

鴨脷洲海怡半島第三期21座美浚閣

另外衞生防護中心公布，旺角朗豪坊UNIQLO再多1名員工確診，至今累計4名職員染疫。

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記者：曾卓鋒