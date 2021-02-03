  • 23°C
香港時間 : 2021204日 (四) 13:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【確診大廈】7幢不明源頭所居大廈須強制檢測　涉北角摩天大廈、海怡半島及上海街文華閣

社會 16:40 2021/02/03

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

7幢不明源頭所居大廈須強制檢測

本地新冠肺炎疫情持續，今日（3日）新增19宗確診個案，包括10男9女，當中全屬本地個案。本地個案之中，7宗源頭未明，其餘12宗與早前個案有關，包括1宗三跑群組相關個案及1宗老人院舍個案，累計共10,531宗病例。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，有7幢大廈因出現不明源頭個案，均須列入強制檢測，包括旺角上海街647-651號文華閣、通菜街9-15號、紅磡差館里富業大廈、銅鑼灣禮雲大樓一座、上環皇后大道中嘉寶大廈、北角摩天大廈及海怡半島第三期21座美浚閣。

源頭不明個案的7座大廈：

  • 旺角上海街647-651號文華閣，早前已有一宗確診個案，今日再多1宗，均屬感染源頭不明個案
  • 通菜街9-15號，今日再多一個單位確診，至今已有2個單位
  • 紅磡差館里21-27號富業大廈，有1個單位確診，涉及2人
  • 銅鑼灣希雲街23-33號禮雲大樓一座，1個單位確診
  • 上環皇后大道中325-329號嘉寶大廈，1個單位，涉及1人確診
  • 北角天后廟道132-142號摩天大廈，1個單位，涉及2人確診
  • 鴨脷洲海怡半島第三期21座美浚閣，涉及1人確診

另外衞生防護中心公布，旺角朗豪坊UNIQLO再多1名員工確診，至今累計4名職員染疫。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【新冠肺炎】後悔1年前從武漢登上英國航機 男子：留在武漢更安全及自由
16:03 2021/02/03
【新冠肺炎】後悔1年前從武漢登上英國航機 男子：留在武漢更安全及自由
【強制檢測】黃埔花園翠楊苑第1及4座污水樣本呈陽性須強檢　有居民贊成封區檢測
14:18 2021/02/03
【強制檢測】黃埔花園翠楊苑第1及4座污水樣本呈陽性須強檢　有居民贊成封區檢測
新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【新智能身份證】1962至63、1973至76、2005至07及2012至18年出生港人可陸續換新證【內附完整時間表】
16:10 2021/02/03
【新智能身份證】1962至63、1973至76、2005至07及2012至18年出生港人可陸續換新證【內附完整時間表】
【復課消息】消息：教育局研究一至兩周後放寬部分學生復課　定期為教師安排新冠病毒檢測
12:19 2021/02/03
【復課消息】消息：教育局研究一至兩周後放寬部分學生復課　定期為教師安排新冠病毒檢測
【助養造假】再有助養人揭宣明會造假　助養非洲女童9年不懂一句英文
13:37 2021/02/03
【助養造假】再有助養人揭宣明會造假　助養非洲女童9年不懂一句英文