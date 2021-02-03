【開心速遞】傳與中年肥大叔挽手逛街　謝芷倫有靚車接送告別單身

▲ 謝芷倫被傳與中年肥大叔相戀。

藝人謝芷倫於2014年經選港姐入行，憑在《愛‧回家之開心速遞》演大小姐的秘書Mandy一角而為人熟悉。不過，之後她退出《開心速遞》劇組轉拍正劇，一直努力工作的她就指入行後一直單身，至最近就有傳媒拍到她與一位中年男士逛街，疑似有新戀情。

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▲ 有傳媒拍到謝芷倫與中年肥大叔逛街。（Instagram圖片）

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傳秘戀中年肥大叔

近日，有傳媒拍到謝芷倫與一名身形肥胖，有大肚腩的中年男士逛街。

二人雖然身高相約，但謝芷倫卻明顯比該男士纖瘦得多。

▲ 謝芷倫獲靚車接送。（Instagram圖片）

二人逛街時雖然頻頻交談但就無親密動作，表現得小心翼翼。他們逛街後沒有收穫，離開時，謝芷倫就主動挽著對方的手在耳邊說話，男方又幫忙拿手袋，再駕駛價值60萬的Jaguar送她回家。

而早在2年前，謝芷倫已曾被拍到有男士以同款車送她回家，由此推斷二人可能已秘密交往兩年。

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憑演大小姐秘書Mandy人氣急升

謝芷倫出身自名校協恩中學，後到澳洲升大學，2012年修畢工商管理系學士課程回港。

她曾在香港電視網絡，拍攝劇集《大眾情性》演性治療師「莫翠蓮」而為人認識。

▲ 謝芷倫憑《開心速遞》彈出。（Instagram圖片）

2014年，她參選港姐後加入TVB。2017年，她參演處境劇《愛·回家之開心速遞》演拜金港女「林美香（Mandy）」一角，因與大小姐林淑敏及博士（馬貫東飾）組成的情侶檔擦出不少火花而受注目。

2018年，她退出處境劇劇組轉拍正劇。2020年，她在劇集《法証先峰IV》中演女屍引起迴響。

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