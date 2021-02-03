  • 19°C
香港時間 : 2021203日 (週三) 17:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】天水圍醫院一名病人服務助理工作時沒有配戴全面罩　須接受14日隔離檢疫

社會 16:52 2021/02/03

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

本地新冠肺炎疫情持續，今日（3日）新增19宗確診個案，包括10男9女，當中全屬本地個案。本地個案之中，7宗源頭未明，其餘12宗與早前個案有關，包括1宗三跑群組相關個案及1宗老人院舍個案，累計共10,531宗病例。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，截至早上9時，醫管局在過去24小時錄得35宗呈報個案，過去24小時有84名病人出院，至今共有9,632人康復；現在有664名病人在23間公立醫院及亞洲國際博覽館社區治療設施留醫，當中28人危殆、29人嚴重、607人情況穩定。

庾慧玲提到，博愛醫院有一名72歲男病人因胸部不適到急症室求診，當中沒有病徵，之後送到內科及老人病房留醫，入院證實初步確診，醫院已說個案追蹤，6名同病房的病人到為密切接觸者，而該名病人在留醫期間嘔吐，當時有兩位女護士和一名男護士，8人而接受14日隔離；另外一名男醫生因曾為該病人拉低口罩診治，被列為其他接觸者，接受28日醫學監察。

天水圍醫院一名病人服務助理今早在第二線隔離病房洗手間清潔時，工作時沒有配戴面罩，但有穿保護衣和口罩，因而接受14日隔離檢疫。

現時醫管局正在使用1,231張隔離病床，佔用率　60%；而負壓病房則有672間正在使用，使用率69.3%。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【強制檢測】黃埔花園翠楊苑第1及4座污水樣本呈陽性須強檢　有居民贊成封區檢測
今日 14:18
【強制檢測】黃埔花園翠楊苑第1及4座污水樣本呈陽性須強檢　有居民贊成封區檢測
【新冠肺炎】上水蒲上村66歲男家中死亡後始確診　生前曾交深喉唾液樣本惟未「扭實」須重檢
今日 16:48
【新冠肺炎】上水蒲上村66歲男家中死亡後始確診　生前曾交深喉唾液樣本惟未「扭實」須重檢
【新冠肺炎】今日新增19宗確診屬1月初以來新低　19宗本地個案包括7宗源頭不明
今日 16:33
【新冠肺炎】今日新增19宗確診屬1月初以來新低　19宗本地個案包括7宗源頭不明

最高瀏覽

【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
19:27 2021/02/02
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
15:58 2021/02/02
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
【抗癌鬥士】不煙不酒患乳癌要全切乳房 瑜伽導師腹部疤痕長達45cm
18:09 2021/01/28
【抗癌鬥士】不煙不酒患乳癌要全切乳房 瑜伽導師腹部疤痕長達45cm