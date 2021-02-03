【新冠肺炎】天水圍醫院一名病人服務助理工作時沒有配戴全面罩　須接受14日隔離檢疫

本地新冠肺炎疫情持續，今日（3日）新增19宗確診個案，包括10男9女，當中全屬本地個案。本地個案之中，7宗源頭未明，其餘12宗與早前個案有關，包括1宗三跑群組相關個案及1宗老人院舍個案，累計共10,531宗病例。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，截至早上9時，醫管局在過去24小時錄得35宗呈報個案，過去24小時有84名病人出院，至今共有9,632人康復；現在有664名病人在23間公立醫院及亞洲國際博覽館社區治療設施留醫，當中28人危殆、29人嚴重、607人情況穩定。

庾慧玲提到，博愛醫院有一名72歲男病人因胸部不適到急症室求診，當中沒有病徵，之後送到內科及老人病房留醫，入院證實初步確診，醫院已說個案追蹤，6名同病房的病人到為密切接觸者，而該名病人在留醫期間嘔吐，當時有兩位女護士和一名男護士，8人而接受14日隔離；另外一名男醫生因曾為該病人拉低口罩診治，被列為其他接觸者，接受28日醫學監察。

天水圍醫院一名病人服務助理今早在第二線隔離病房洗手間清潔時，工作時沒有配戴面罩，但有穿保護衣和口罩，因而接受14日隔離檢疫。

現時醫管局正在使用1,231張隔離病床，佔用率 60%；而負壓病房則有672間正在使用，使用率69.3%。

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記者：陳麗娜