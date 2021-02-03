【拳王】張振朗+朱敏瀚《反黑路人甲》後再合作　為新劇齊操肌友誼更深厚

▲ 張振朗及朱敏瀚齊接受訪問。

近年事業運極旺的張振朗及朱敏瀚，除因《反黑路人甲》一劇在《萬千星輝頒獎典禮2020》獲得「最受歡迎電視拍檔」外，亦分別獲得「最受歡迎電視男角色」及「飛躍進步男藝員」。

新城電台節目《開心大派對》主持薛家燕、范振鋒及思敏邀請二人到節目中接受訪問，張振朗更自爆見朱敏瀚得獎時，自己已經眼濕濕，之後賴慰玲得「最佳女配角」時，他也在猜想自己會否也會得獎，所以當宣佈自己得獎時，特別感動。

朱敏瀚首次提名即得獎，感到十分開心，但被問到拍攝期間最難忘的事，他說因為自己的角色嚴肅，所以跟張振朗拍對手戲時，經常需要忍笑。至於，「反黑路人甲」是否會拍續集，二人則要等公司決定。

原來二人一直合作無間，朱敏瀚更謂過去一年，見張振朗比見家人時間還要多。

剛完成劇集《拳王》的拍攝工作，訪問當日張振朗早上7點才收工。二人於開拍前，為求有更佳效果 ，已努力健身，開拍之後更嚴格管理飲食，張振朗指自己每天只以鷄肉加奶粉及水再打成汁，有時會加半條香蕉，增加肌肉 ；但朱敏瀚嘗試後立即嘔吐，所以改以每天只吃鷄柳或加蕃薯。

因此，沒有其他朋友會跟他們一起吃飯，令二人友誼更深厚。