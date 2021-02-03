【新智能身份證】1962至63、1973至76、2005至07及2012至18年出生港人可陸續換新證【內附完整時間表】

▲ 政府公布1962至63、1973至76﹑2005至07及2012至18年出生港人最新換領新智能身份證時間表。（經濟日報資料圖片）

入境事務處今日（3日）公布， 1962至1963、1973至1976﹑2005至2007及2012至2018年出生港人可按指定日期時間，陸續申請換領新智能身份證，市民可於本地9間智能身份證換領中心辦理換領新證服務。

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入境處指，受換證早中心早前暫停服務影響，部分1962或1963年出生的香港居民或未能在早前公布的申請限期內申領新身份證，因應疫情及換證計劃的進度，修訂命令延長該兩年出生的港人申領新身份證的限期，以及公布一1973至1976、2005至2007及2012至2018年出生的香港居民的換證時間表。至於早前已公布有關1970至1972年出生的香港居民的換證時間表，則維持不變，其申請限期為今年4月30日。

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入境處呼籲從未預約的人士應先登入網站（按此）、使用入境處流動應用程式或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。申請人亦可於網上或流動應用程式預約時預先填寫表格，以減少輪候時間。

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記者：陳曉瑩