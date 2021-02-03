【阿茲海默症】浸大研中藥新複方治療阿茲海默症　已申請美國及中國專利

▲ 浸大中醫藥學院副院長及教學科研部教授李敏教授（中）、浸大中醫藥學院研究助理教授Iyaswamy Ashok博士（左）及浸大高智明伉儷柏金遜症研究中心博士後研究學人K. Senthilkumar博士（右）研發中藥複方「神經防禦方」，有機會成為治療阿茲海默症的新藥。（浸大提供）

浸大中醫藥學院成功研發中藥新複方，有機會成為治療阿茲海默症的中藥新藥。相關研究結果已發表於國際科學期刊《Journal of Food and Drug Analysis》。

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阿茲海默症是一種慢性腦神經退化性疾病，在全球佔所有認知障礙症個案約六至七成，特徵包括腦內異常積聚的「β-澱粉樣蛋白」所形成的老年斑，以及「過度磷酸化Tau蛋白」在腦內異常沉積所形成的神經纖維纏結。

「神經防禦方」由浸大中醫藥學院副院長及教學科研部教授李敏教授所帶領的研究團隊研發，團隊包括浸大中醫藥學院研究助理教授Iyaswamy Ashok博士及浸大高智明伉儷柏金遜症研究中心博士後研究學人K. Senthilkumar博士。

究人員發現以中藥黃連、黃芩、黃柏和梔子所組成、可治療腦缺血的傳統中藥名方「黃連解毒湯」，在剔除黃芩後，明顯降低了「β-澱粉樣蛋白」的水平。他們亦發現治療疼痛和神經痛的中藥複方「元胡止痛散」裏的主要中藥延胡索能降低「過度磷酸化Tau蛋白」的水平。研究團隊結合經改良的「黃連解毒湯」（不含黃芩），以及延胡索、丹參、鉤藤三種中藥，成為治療阿茲海默症的中藥新複方。

研究團隊透過數據分析和建模技術，將六種中藥以不同比例組合成二十四款中藥複方，其中三款在體外細胞實驗中，能有效治療阿茲海默症。在進行相關的生物活性測試、血腦屏障穿透能力和急性毒性實驗後，團隊將效果最佳的複方命名為「神經防禦方」，並完成了進一步的阿茲海默症小鼠模型臨床前實驗，以評估該複方治療阿茲海默症的療效。

在臨床前的阿茲海默症小鼠模型實驗中顯示，最佳複方降低了小鼠腦內阿兹海默症主要標記物「β-澱粉樣蛋白」和「過度磷酸化Tau蛋白」在腦內沉積的水平，並顯著改善小鼠的認知功能和記憶力。

李敏表示，傳統中醫藥採用廣義的藥理原則，把具備不同功效的中藥組合起來，以治療神經退化性疾病。團隊經過多年研究，篩選出六種中藥成份並按比例製成「神經防禦方」，並指將對開發新型及有效的傳統中藥，並用作治療人類的阿茲海默症作出貢獻。研究團隊已為這項嶄新的發明申請了美國及中國內地的專利。

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記者：曾卓鋒