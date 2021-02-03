▲ 涉騙老婦逾350萬元，27歲前舒適堡健身教練被認出還押候訊。

27歲前健身教練涉向72歲女會員訛稱退會須支付手續費，騙取對方264萬元及4隻總值約93.6萬元的手錶，涉案前教練被控1項以欺騙手法取得財產罪，今（3日）午於觀塘裁判法院再訊。被告暫毋須答辯，控方指被告在認人手續中被事主認出，警方仍須作進一步調查。案件押後3月31日再訊，被告還押候訊。

【健身騙案】27歲健身教練疑藉詞助取退會費 騙七旬婦350萬元被捕

被告陳展熙（27歲）報稱無業，被控1項以欺騙手法取得財產罪。控罪指，被告於2020年10月20日至2021年1月11日在九龍灣淘大商場3期舒適堡，以欺騙手段不誠實地取得馮寶蓮現金港幣264萬，及4隻總值936,812元的手錶。

被告早前提堂後還押，期間進行認人手續，控方指事主認出被告，惟警方仍須作進一步調查，包括調查銀行紀錄、手錶購買紀錄及為事主錄取口供等；被告仍暫毋須答辯。

裁判官將案件押後3月31再訊。辯方申請保釋，惟控方反對，裁判官考慮雙方陳詞後拒絕被告申請，被告續須還押。

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記者：王仁昌