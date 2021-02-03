【可愛童真】4歲男童遊森林演繹「童話故事」　帶小鹿朋友回家見媽媽兼改名

▲ 美國一名4歲男童在森林遊玩時，結識了小鹿新朋友，更將牠帶回家。

小朋友充滿童真，不時會為父母帶來驚喜。美國一名4歲男童隨家人度假，在森林遊玩時結識了小鹿新朋友，更將牠帶回家介紹給媽媽認識，並為小鹿改名。媽媽在社交媒體分享兒子與小鹿的照片，事件在網上瘋傳，網民大讚男童的舉動很可愛。

據外媒報道，來自美國弗吉尼亞州的媽媽Stephanie Brown上周二1月26日於facebook寫道，4歲的兒子Dominic外出後帶了一隻小鹿回家，並分享兒子與小鹿一起站在門前的照片，至今已有逾3.3萬人讚好帖文。

帶小鹿回家嚇壞媽媽

從照片可見，Dominic穿上印有聖誕老人與麋鹿圖案的睡衣，再加一件外套，把外套帽子套頭。小男孩看起來一臉滿足，而小鹿則乖乖站在他旁邊。

▲ Dominic帶著小鹿回家時一臉滿足。（facebook圖片）

媽媽Stephanie接受當地傳媒訪問時表示，一家人早前到馬薩納滕（Massanutten）度假，當時他們正收拾行李準備離開，於是著兒子到外面玩耍，怎料他走進了森林，巧遇一隻小鹿，更將牠帶回家。

Stephanie指當時聽到Dominic的腳步聲，他在門外整理靴子。她在拐角處偷看兒子，卻意外看到兒子與小鹿的畫面，令她感到驚訝︰

我看到他和小鹿站在一起，我完全震驚了！我呆了一秒，因為我真的不知道該怎麼辦！

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為「新朋友」改名送返森林

媽媽感覺兒子和這隻鹿都喜歡彼此，表現得像「最好的朋友」一樣，於是她悄悄走開，拿起手機拍下照片。Dominic想帶他的「新朋友」去吃些穀物片，還為牠取名為「Flash」。

拍過照片後，Stephanie告訴兒子要將小鹿帶回森林，以便牠的媽媽可以找到牠，結束了這段如童畫故事的經歷，Dominic亦成為網民的寵兒，大讚他純真又可愛。

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責任編輯︰王明芳