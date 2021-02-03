【孤寒丈夫】家庭每月開支5萬丈夫只付6千家用　兩孩港媽失業呻︰當我係櫃員機

▲ 本港有家庭每月開支5萬，而丈夫只願付6千，近日港媽失業有感丈夫不能共患難。

維繫家庭要靠全家人共同努力付出，近日一名港媽卻跟丈夫不能共患難，育有2孩的她一直都是家庭經濟主要支柱，家中每月約4至5萬元開支，主要靠賺取較高薪的她支付，丈夫卻只付6千元。疫情下，港媽失業苦撐，丈夫卻無動於衷。

高薪港媽失業壓力大

該港媽於1月31日（周日）在「親子王國」討論區，以「我應該離婚嗎」為題發帖，指與丈夫結婚8年，育有兩名孩子，丈夫比她年長12歲，每月家用只會給$6,000，而她主要負責小朋友補習費每月$10,000、工人月薪$5,000、每月租樓$25,000，以及全家一年保險費$50,000等。

她收入較丈夫多，可是受疫情影響，早前已開工不足沒全薪，收入不穩定。現時面臨失業的她，收入大減感焦慮，「用晒所有積蓄的話，我同我的小朋友係咪要瞓街」，她希望丈夫可以做兼職幫補家中開支。

我已經無能為力每個月可以攞到4至5萬出嚟。我已經由結婚到而家所有嘅錢，我都係自己出，包括生小朋友的住院費，我真的唔知條路點樣行。

丈夫視她如櫃員機

可是丈夫依然不願肩負家中經濟支柱，她已與丈夫傾談過，有感老公沒有想過要幫忙。港媽質疑丈夫是否仍愛她，如果愛一個人，應該大家一起去想解決方法。她表示自己從不介意與丈夫分享，共富貴之時，亦希望可以共患難。

我淨係覺得佢當我係一部櫃員機，我真係好大壓力，我每個月都擔心交唔到租我點算。

港媽心淡，已想好離婚之後，會搬回娘家住，負擔少2萬元，會輕鬆好多，專心搵供兩孩子生活及學習使費。其後她亦更新情況，已找律師辦離婚手續，待半年後租約完結時再搬走。

網民支持港媽自強

有關帖文引起熱議，不少媽媽級的網民大罵丈夫一方，亦有分享自己類似的狀況，支持港媽果斷地「斬纜」，亦有網民建議三思。

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責任編輯︰王明芳