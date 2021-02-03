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【醫護確診】中環尚至醫療大廈登記護士確診　大廈員工會接受病毒檢測

社會 17:04 2021/02/03

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中環尚至醫療有登記護士確診。（程志遠攝）

一名於香港中環皇后大道中122號尚至醫療大樓16樓工作的登記護士確診感染新冠肺炎，尚至醫療集團指該名護士於2月1日進行新冠病毒測試，翌日確診。

尚至醫療大樓16樓將會由即日起關閉至2月5日（星期五）以進行徹底清潔及消毒。曾與確診患者接觸的3名護士已進行病毒測試，結果尚待確認。他們已即時根據衞生防護中心的指引開始接受隔離。同在該樓層工作的醫護人員、尚至醫療大樓內其他醫護人員及員工已分別於2月1日及2日獲安排進行病毒測試，測試結果尚待確認。

最新防疫措施，即看:

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尚至醫療集團的其他專科中心並沒有受是次事故影響，將會如常提供服務。為保障所有病人、醫護人員及員工安全，本集團會執行以下防疫措施：

  • 集團所有醫護人員及員工均需定期接受新型冠狀病毒測試 
  • 醫療大樓每天定時進行清潔及消毒以確保環境衛生
  • 所有醫護人員及員工於工作期間必須全程佩戴口罩
  • 所有病人及到訪者進入醫療大樓時必須先量度體溫、佩戴口罩並潔淨雙手，並如實填寫健康申報表

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記者：伍瑋瑋

 

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