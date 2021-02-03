【驚安の殿堂】藍灣半島DONKI明日開幕　店內設「情熱食堂」售即叫即煮丼飯【多圖】

▲ DONKI小西灣藍灣半島店會在2月4日早上10時開幕。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情下港人對於日本貨物的需求仍然熱烈。日本超市「驚安の殿堂」（DON DON DONKI）在逆市繼續擴充，位於小西灣藍灣半島的分店將於明天（4日）早上10時開幕，是DONKI在本港的第7間分店。

DONKI藍灣半島分店佔地20,279呎，營業時間由早上9時至凌晨1時。藍灣半島分店除了一如以往售賣新鮮蔬果、肉類、壽司刺身、進口日用品等外，亦首設「情熱食堂」商店，售賣即叫即煮日式炸豬扒丼、牛丼等食品，顧客又可自選菜單，配搭預製日式食物。

而在開幕期內，新店推出「在家中自製手捲壽司」套裝，讓顧客將醋飯、刺身和海苔製成壽司；另又推出售價77元/100克的和牛牛肩火鍋片。新店亦針對附近的家庭客，引入更多經濟裝、家庭裝的家庭日用品。

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責任編輯：徐紹軒