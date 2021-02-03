貴氣生果推介：一文看清頂級韓國士多啤梨、高CP值之選和人氣新品

臨近新年，高級生果銷情大增，韓國士多啤梨近年愈戰愈勇，憑穏定高質和高CP值已成功搶佔高級送禮市場，今年更有多款新晉大熱品種供港，亦有超市引入身價極高的頂級Kingsberry（1st premium grade），搶攻新春和情人節消費黃金週。以下推介5大人氣極高的韓國士多啤梨，助大家選擇最鮮甜優質的士多啤梨，送禮大方「冇失手」。

5款士多啤梨各勝擅場

韓國栽種技術先進，近年就培植出眾多士多啤梨品種，而且建立出獨特風格，不僅是單純的冧甜，而更講求甜酸比例及果肉質感的配搭。韓國士多啤梨亦着力於將莓味的清香感提升到更高層次，從清新的花香到濃甜果香，層次變化更廣。

▲ Kingsberry分級數，1st premium grade是最高級，糖度達15，重量不少於70克，產量少而身價高，非常有霸氣。

以被喻為「年度最受期待的士多啤梨」——頂級Kingsberry（1st premium grade）為例，售價曾炒上10,000韓圜（約70港元），非常霸氣。如此貴價卻仍然吸引一眾「莓粉」搶購，全因栽種Kingsberry的農場不多，而收成中，只有糖度達15度、重量達70克或以上的才能被評為1st Premium Grade。由於產量少，造期短的特點，再加上今年當造期正值新春和情人節，令銷情更熱烈。韓國旅遊精品超市R1負責人Jack表示，早前網上預售1st Premium Grade Kingsberry，在短短5日內售出過千粒，全部會在新春期間空運抵港，供顧客自取，情人節期間店內亦預留少量現貨，錯過了早前預售活動的「莓粉」可以到店一碰運氣。

▲ 白色貼紙的雪香由產地嚴格挑選最甜最大粒的果實入盒，質素更有保證。

雪香士多啤梨則是「國民情人級士多啤梨」，一直是韓國內銷No.1，過往因為韓國人「身土不二」的觀念，「雪香」並不出口，直到最近兩年才能打破出口掣肘。「雪香」果肉細緻，質感軟滑，入口有如雪一般融化，而且甜度高，香味濃郁。貼上燙金白招紙的「白盒雪香」是韓國農場專為出口香港而設，能被選入盒的都是經過嚴格的糖度和外型檢測，再以最短時間直送香港，在專門推廣韓國果菜的官方銷售點K Fresh Zone內便可以買到最新鮮的「白盒雪香」。

▲ 金香富有清新甜香，果肉結實，除了直接品嚐亦可做甜品。

▲ 阿里香是2020年最新供港的品種，色澤較深紅，果香滿有驚喜。

「金香」和「阿里香」是最新供港的兩大品種，「金香」由「雪香」與另一品種「梅香」混合培植而成，得到「雪香」果味香濃的特色，亦保留了「梅香」爽實的質感，而且講究甜度與酸度的比例，帶有獨特的清新感。因為果肉爽實，除了直接品嚐，用來製作蛋糕、大福等甜品時，也不會因果肉過於柔軟而影響口感。Italian Tomato由即日到3月14日就推出期間限定「韓國金香士多啤梨蛋糕」，以清新甜美的金香士多啤梨配上日本煉乳忌廉，不論味道和賣相都滿載甜蜜感。另外，「阿里香」於去年正式供港，獨有的深紅寶石色澤讓人一見難忘，而濃醇的果香亦滿有驚喜。

▲ Italian Tomato推出的期間限定「韓國金香士多啤梨蛋糕」，供應期至3月14日。

▲ 2月份的梅香質素達到顛峰，是初入手韓國士多啤梨之選。

大眾認知度最高的梅香士多啤梨是供港量No. 1的品種，口感偏向爽實，而且在香氣、甜度、果汁度上也有不俗的表現，故此在香港已打穏市場。「梅香」的當造期由12月至4月，現時更是品質達到顛峰的當造期，配合親民價格，CP值更高，多吃也不覺「肉赤」。

點揀士多啤梨最新鮮

士多啤梨保存期短，一般只得2至3天，而保存温度與濕度對士多啤梨的質量都有極大影響。在購買時，除了要挑選綠萼葉子青翠和翹起的士多啤梨，亦可認住從產地取得第一手貨源的零售專櫃。例如K Fresh Zone零售點就是得到韓國農水產食品流通公社全力支持，專責推廣優質韓國蔬果的零售點，所有農產品由韓國農場直送到港，以確保全是第一手新鮮靚貨。K Fresh Zone亦經常舉辦不同的韓國食品推廣活動及在K Fresh Zone HK Facebook專頁分享最新韓國飲食潮流。

K Fresh Zone更為高品質韓國農產品貼上K Orchard認證，並擴大銷售點，在K Fresh Zone、大型或韓式超市都能找到K Orchard的踪跡，認住K Orchard標誌就是信心保證！

▲ K Orchard標誌

K Fresh Zone韓國士多啤梨銷售地點

K Fresh Zone專櫃：太古廣場GREAT Food Hall、AEON荔枝角、AEON黃埔、沙田YATA、東薈城TaSTe、愉景灣FUSION

K Fresh Zone網上銷售點：祥和食品Showafood.com

精品超市大推「韓國士多啤梨Love!Love!Love!」

韓國旅遊精品超市R1由即日起2月18日舉辦「韓國士多啤梨Love!Love!Love!」推廣，以優惠價推出5大K Orchard韓國士多啤梨(各個品種士多啤梨售賣日子以R1超市公布為準)，同場更有K-Fruit 和K-Veggie及多款人氣韓食。喜愛韓風的人士不容錯過！

悅來坊 B112A&B ｜WhatsApp：36120441

分題：K Fresh Zone玩遊戲 贏開運K-Strawberry

Step 1：like FB Topick專頁中【玩遊戲 贏開運K-Strawberry】貼文並在留言Tag 3位朋友

Step 2：like @kfreshzonehk Facebook專頁 和 @ItalianTomatoHongKong Facebook專頁

Step 3：回答以下送禮遊戲的問題及填妥簡單資料，完成！

Step 4：到https://cutt.ly/Ikd5M7s 填妥簡單資料，完成！

活動截止日期：2月8日 23:59

結果公佈日期：2月15日 （得獎者將收到K Fresh Zone HK電郵通知！）

*收到電郵通知請於24小時內回覆，否則視作棄權

*如有任何爭議，K Fresh Zone HK將擁有最終詮釋權。

*有關Italian Tomato蛋糕換領詳情，以換領信的條款及細則為準，Italian Tomato將擁有最終詮釋權。



（資料由客戶提供）