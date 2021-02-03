【財政預算案】民主黨要求全民派錢1.5萬元   設失業援助金

▲ 民主黨提出多項財政預算案建議，包括要求政府向全民派發1.5萬元。（林曉君攝）

新一份財政預算案月底發表，民主黨提出多項建議，包括要求政府向全民派發1.5萬元，並設立失業援助金，向每名失業人士每月發放9千元、為期6個月。

民主黨主席羅健熙表示，香港失業率高企，亦預期之後有更多人失業，認為現時是非常時期，有必要設立失業援助金，以解受疫情影響而失業的市民燃眉之急。

民主黨前立法會議員鄺俊宇表示，早前發起萬人網上聯署，要求政府向每名市民派發1.5萬元，至今收到2.5萬人聯署，他已去信財政司司長陳茂波要求對方回答會否派錢。

民主黨還建議，容許市民提早提取強積金僱員及2019/20年度可扣稅自願性供款的累算權益，總金額上限為21萬元，約為本港僱員每月收入中位數的12倍。

民主黨表示，反對增加市民稅務負擔，認為在如此艱難的環境下提出加稅，是「非常離地」。民主黨倡議，寬減百分百薪俸稅和利得稅，上限分別為2萬元，同時將所有暫繳稅作稅務寬減，應用於2021/22年財政年度，上限2萬元。

另外，民主黨民認為，民居的違規接駁排污渠情況嚴重，擔心成為病毒傳播媒介，建議財案撥款10億元成立「樓宇排污系統衛生安全基金」，就檢查、維修或更換排污渠及開放式水斗，向全港私人樓宇業主提供技術及財務支援。

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記者：林曉君