  • 19°C
香港時間 : 2021203日 (三) 19:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

涉訛稱參與租賃交易下屬獲分佣金　中原地產代理否認欺詐罪

社會 17:15 2021/02/03

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

中原地產代理涉訛稱下屬參與租賃交易，今於西九龍裁判法院否認欺詐罪開審。(經濟日報資料圖片)

中原地產代理涉於2018年容許其中1名下屬，訛稱另1名同事曾參與1項物業租賃交易，令中原地產額外批出佣金，涉案地產代理被控1項串謀欺詐罪，他否認控罪今（3日）於西九龍裁判法院開審。控方指被告明知下屬攤分佣金的情況下，依然容許兩人繼續。

被告為黃育強 （34歲），案發時為涉案另外兩名中原地產代理的上司。

控罪指被告於2018年7月25日至8月17日期間，與郭淑賢、朱康聯一同串謀欺詐中原地產，不誠實地向該公司虛假地表示，朱康聯為2018年7月涉及大角咀某住宅物業的租賃交易的洽商者，因而誘使及導致中原地產向朱康聯支付逾5,400元的佣金，而中原地產因此額外支付佣金逾2,200元。

中原地產監察部經理李群珠（譯音）供稱，她負責監督地產代理的操守及進行內部調查等。李指地產代理必須在完成交易後填寫成交報告，並交由分行經理確認，分行經理有責任肯定報告內容為真確。

被告被裁定表證成立，不出庭作供，傳召辯方證人鄭念欣（譯音）作供。鄭案發時為中原地產大角嘴分行行政文員，鄭供稱涉案的成交報告由她撰寫，她認出報告有分區經理Joe Lo的簽名，但同意被告並沒有簽署。

裁判官要求控方釐清檢控基礎，控方解釋，被告在明知下屬攤分佣金的情況下，依然容許兩人繼續。案件下午續。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂

最高瀏覽

【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
19:27 2021/02/02
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
15:58 2021/02/02
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
【抗癌鬥士】不煙不酒患乳癌要全切乳房 瑜伽導師腹部疤痕長達45cm
18:09 2021/01/28
【抗癌鬥士】不煙不酒患乳癌要全切乳房 瑜伽導師腹部疤痕長達45cm