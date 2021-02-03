涉訛稱參與租賃交易下屬獲分佣金　中原地產代理否認欺詐罪

▲ 中原地產代理涉訛稱下屬參與租賃交易，今於西九龍裁判法院否認欺詐罪開審。(經濟日報資料圖片)

中原地產代理涉於2018年容許其中1名下屬，訛稱另1名同事曾參與1項物業租賃交易，令中原地產額外批出佣金，涉案地產代理被控1項串謀欺詐罪，他否認控罪今（3日）於西九龍裁判法院開審。控方指被告明知下屬攤分佣金的情況下，依然容許兩人繼續。

被告為黃育強 （34歲），案發時為涉案另外兩名中原地產代理的上司。

控罪指被告於2018年7月25日至8月17日期間，與郭淑賢、朱康聯一同串謀欺詐中原地產，不誠實地向該公司虛假地表示，朱康聯為2018年7月涉及大角咀某住宅物業的租賃交易的洽商者，因而誘使及導致中原地產向朱康聯支付逾5,400元的佣金，而中原地產因此額外支付佣金逾2,200元。

中原地產監察部經理李群珠（譯音）供稱，她負責監督地產代理的操守及進行內部調查等。李指地產代理必須在完成交易後填寫成交報告，並交由分行經理確認，分行經理有責任肯定報告內容為真確。

被告被裁定表證成立，不出庭作供，傳召辯方證人鄭念欣（譯音）作供。鄭案發時為中原地產大角嘴分行行政文員，鄭供稱涉案的成交報告由她撰寫，她認出報告有分區經理Joe Lo的簽名，但同意被告並沒有簽署。

裁判官要求控方釐清檢控基礎，控方解釋，被告在明知下屬攤分佣金的情況下，依然容許兩人繼續。案件下午續。

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記者：林欣樂