【三區封區檢測】三區指明「受限區域」已解封　屯門豐景園第一座發現一宗初步確診

▲ 政府一晚3區突襲式封區強制檢測。

新冠肺炎疫情持續，政府於本月3日再作出限制與檢測宣告，自2月3日晚上7時起，將柴灣環翠道11號興華（一）邨美華樓、土瓜灣定安大廈D座及屯門海珠路7號豐景園第一座列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測；至2月4日早上，三區共檢測逾2,500名居民，其中土瓜灣及柴灣指明「受限區域」中沒有找出新增確診個案，惟屯門指明「受限區域」小部分樣本檢測結果仍在核實中。

2月4日

【11:14】

屯門指明「受限區域」執法行動於上午約11時完成，未發現有人未進行強制檢測；截至今日凌晨2時，約487名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案，有關人士已被送往亞洲國際博覽館社區治療設施跟進。

【10:20】

柴灣指明「受限區域」強檢及執法行動於上午約10時完成，發現約有3人未進行強制檢測，須處定額罰款5,000元。

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【10:00】

土瓜灣指明「受限區域」執法行動在今日上午約9時45分完結，未發現有人未進行強制檢測。

【07:20】

屯門指明「受限區域」：截至今日凌晨二時，約487名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。

【07:00】

柴灣指明「受限區域」：截至今日凌晨二時，約1 820名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

【06:36】

土瓜灣指明「受限區域」：截至今日零時三十分，約241名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

2月3日

【22:40】

檢測承辦商陸續在土瓜灣定安大廈D座下設帳蓬，居民分批落樓檢測後取物資返家等候。

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【21:00】

柴灣興華邨美華樓，過去14日有1人確診，患者是70歲女子，警方已在美華樓外架起鐵馬設立封鎖線，身穿保護衣的工作人員亦已到場；屯門豐景園第一座，過去14日亦有一宗確診，37歲男患者是機場三跑地盤工人。警方亦已拉起膠帶，封鎖大閘。

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【20:30】

政府宣布，土瓜灣土瓜灣道78-80W號定安大廈D座列為「受限區域」，目標是明日（4日）上午約6時30分左右完成行動。

▲ 土瓜灣土瓜灣道78-80W號定安大廈D座列為「受限區域」。（政府新聞處圖片）

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責任編輯：TOPick港聞組