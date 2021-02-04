  • 21°C
香港時間 : 2021204日 (四) 11:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三區封區檢測】三區指明「受限區域」已解封　屯門豐景園第一座發現一宗初步確診

社會 11:28 2021/02/04

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

政府一晚3區突襲式封區強制檢測。

新冠肺炎疫情持續，政府於本月3日再作出限制與檢測宣告，自2月3日晚上7時起，將柴灣環翠道11號興華（一）邨美華樓、土瓜灣定安大廈D座及屯門海珠路7號豐景園第一座列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測；至2月4日早上，三區共檢測逾2,500名居民，其中土瓜灣及柴灣指明「受限區域」中沒有找出新增確診個案，惟屯門指明「受限區域」小部分樣本檢測結果仍在核實中。

2月4日

【11:14】

屯門指明「受限區域」執法行動於上午約11時完成，未發現有人未進行強制檢測；截至今日凌晨2時，約487名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案，有關人士已被送往亞洲國際博覽館社區治療設施跟進。 

【10:20】

柴灣指明「受限區域」強檢及執法行動於上午約10時完成，發現約有3人未進行強制檢測，須處定額罰款5,000元。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【10:00】

土瓜灣指明「受限區域」執法行動在今日上午約9時45分完結，未發現有人未進行強制檢測。

【07:20】

屯門指明「受限區域」：截至今日凌晨二時，約487名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。

【07:00】

柴灣指明「受限區域」：截至今日凌晨二時，約1 820名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

【06:36】

土瓜灣指明「受限區域」：截至今日零時三十分，約241名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

2月3日

【22:40】

檢測承辦商陸續在土瓜灣定安大廈D座下設帳蓬，居民分批落樓檢測後取物資返家等候。

更多土瓜灣定安大廈D座強制檢測情況，點擊即看：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【21:00】

柴灣興華邨美華樓，過去14日有1人確診，患者是70歲女子，警方已在美華樓外架起鐵馬設立封鎖線，身穿保護衣的工作人員亦已到場；屯門豐景園第一座，過去14日亦有一宗確診，37歲男患者是機場三跑地盤工人。警方亦已拉起膠帶，封鎖大閘。

更多柴灣興華邨封區檢測情況，點擊即看：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

更多屯門豐景園第一座封區檢測情況，點擊即看：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【20:30】

政府宣布，土瓜灣土瓜灣道78-80W號定安大廈D座列為「受限區域」，目標是明日（4日）上午約6時30分左右完成行動。

土瓜灣土瓜灣道78-80W號定安大廈D座列為「受限區域」。（政府新聞處圖片）

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：TOPick港聞組

相關文章

【新冠肺炎】天水圍醫院一名病人服務助理工作時沒有配戴全面罩　須接受14日隔離檢疫
16:52 2021/02/03
【新冠肺炎】天水圍醫院一名病人服務助理工作時沒有配戴全面罩　須接受14日隔離檢疫
【UNIQLO群組】旺角朗豪坊UNIQLO再多1名員工確診　累計4名職員染疫
16:34 2021/02/03
【UNIQLO群組】旺角朗豪坊UNIQLO再多1名員工確診　累計4名職員染疫
【封區檢測】佐敦不確定性個案為長樂街22至28號18歲男居民　其病毒量低須送院再檢測
16:59 2021/02/03
【封區檢測】佐敦不確定性個案為長樂街22至28號18歲男居民　其病毒量低須送院再檢測
疫情 病毒檢測 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
19:27 2021/02/02
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
【復課消息】消息：教育局研究一至兩周後放寬部分學生復課　定期為教師安排新冠病毒檢測
12:19 2021/02/03
【復課消息】消息：教育局研究一至兩周後放寬部分學生復課　定期為教師安排新冠病毒檢測
【新智能身份證】1962至63、1973至76﹑2005至07及2012至18年出生港人可陸續換新證【內附完整時間表】
16:10 2021/02/03
【新智能身份證】1962至63、1973至76﹑2005至07及2012至18年出生港人可陸續換新證【內附完整時間表】