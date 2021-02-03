【啃老族】30歲港男3年不工作在家打機　攤大手板問攞錢年邁父跌損手仍不敢請假

▲ 30歲兒3年不工作在家打機，日日攤大手板問攞錢，而年邁保安爸爸跌損手仍不敢請假。

父母養育兒女長大成人，望他們有自力更生的能力，但有人生活依然依賴父母。本港一名網民在網上投稿，指其保安同事已年屆61歲，即使跌損手仍不敢請假，辛勤工作，為了養活家中整整3年沒有工作，且長時間在家玩遊戲機的兒子。他更日日攤大手板問其同事拿錢，令他不禁表示，「慈父多敗兒」。

任職保安的「安」向Facebook專頁「辦公室日報」投稿，指不少年輕人加入保安行業，公司不欲與年長的員工續約。而任職保安的保叔年屆61歲，近數個月公司傳出不與他續約的消息。保叔家中還有一名30歲兒子，目前已經3年沒有工作，每天在家玩遊戲機，兒子每天發訊息給保叔，全部均與金錢有關，近日兒子提出拿錢換新電話。

保安爸爸工作受傷不敢請假

投稿者「安」表示，保安通常獨自工作，甚少行「孖必」，由於保叔前幾天巡樓跌倒，

隻手損晒，跌親嗰陣仲壓到部電話，螢幕有一忽裂咗，公司驚佢出事，近幾日先安排佢做一啲孖必嘅崗位。

「安」看著保叔以受傷的手寫訊息給兒子，小小的螢幕，大大的字，他看盡兩父子的對話。他忍不住開口說，「保叔，唔好再畀錢你個仔喇。」保叔無奈回應，「佢話部電話壞咗，搵工驚人搵唔到佢。」

兒子向年邁父親討錢換電話

「安」質疑地表示，「電話壞咗而家點同你攞錢呀？不如你自己換部電話先啦，你個螢幕裂咗一忽，上面嗰排字都睇唔到。」但保叔卻搖頭嘆氣說，「佢上年先問我拎咗幾千蚊換電話。」「安」看著保叔與其兒子互傳訊息，每一句話都與金錢有關，便隨即反駁保叔，指其兒子不止一年問他拿錢換電話，更甚每個月拿錢過活。

得罪講句，你個仔真係唔生性，其實你有份做成。

保叔不能同時回覆兒子又回答「安」的問題，及後他從褲袋拿出錢包，反覆數著裡面的幾張100元及20元，又看看提款卡及證件，心裡好像在盤算甚麼。然後，他拿起電話再手寫，「聽日俾你。」但保叔的樣子卻慢慢惆悵起來。

慈父多敗兒

「安」難過表示，在該公司工作一段時間，

保叔食又唔捨得食，著又唔捨得著，跌親搞到損晒又唔肯放假，螢幕裂咗又唔肯換電話，偏偏個仔就唔出去做嘢，不斷苛索金錢，或者呢啲就叫慈父多敗兒，但我亦見到一個父親嘅唏噓。

他曾陰險地想，「保叔如果真係冇得續約，佢個仔會唔會知道冇咗個提款機，肯死死地氣走出去搵嘢做呢？」

網民︰好擔心保叔安全

帖文引來網民熱議，不少網民對保叔的情況感到心酸，亦狠批保叔過分溺愛兒子。

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文章獲「辦公室日報」授權刊登，原文見【按此】

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責任編輯︰梁節儀