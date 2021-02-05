16 歲突發腦中風 「死過翻生」港媽堅持捐血救人59次

「捐血救人」是一句耳熟能詳的口號，但對受助者而言，可能是改寫命運的奇迹，更加有康復者將捐血視為終生使命。受疫情影響，本港捐血的人數持續偏低，據紅十字會輸血服務中心資料指，現時本港血庫存量在「極低」水平，截至2月4日，血庫只能應付約3日用量。育有兩孩港媽Cindy分享自己「死過翻生」的經歷，呼籲大眾捐血救人，父母亦可藉此身教孩子，以生命影響生命。

16歲腦中風 「死過翻生」

「我中風時只有16 歲，醫生對家人表示，我的生還機會只得三分之一……」精神奕奕的恆常捐血者Cindy，年少時原來曾經到鬼門關走了一趟：「十來歲時根本無法聯想『中風』會與自己有關。我很記得當時是中三，即將放暑假，一心記掛着揀科的事。當時只是偶爾頭痛、頭暈，誰料到有個周末突然暈倒，醒來已經身在深切治療部，左半身完全無知覺。」

16 歲的Cindy 原來因為腦動靜脈血管畸形並破裂，腦中血塊引致腦中風。幸好她及時被送到了瑪嘉烈醫院，又因為手術難度高，旋即被轉送到威爾斯。家人看着陷入昏迷的Cindy，放手一搏同意進行開腦手術。醫護立即為Cindy 剃頭，手術由晚上11 點持續到清晨5 點，輸了好幾包血，醫生總算從死神手上搶回了這個少女。雖然術後左邊身癱瘓，但年輕的Cindy並未氣餒，積極進行物理治療、職業治療、各種復康練習，過了一個不一樣的暑假，九月已經可以重返校園，戴着一頂帽子，展開高中生活。

▲ 開腦手術需要剃頭，萬幸Cindy身體康復的速度比頭髮重長更快，戴上帽子重返校園。

捐血59次 拯救他人

「除了初時視力有影響，手術後幾乎沒有後遺症。我也感到自己實在太幸運，怎樣才可以回報曾經幫過我的人？如何對得住賺回來的年月？所以知道學校有捐血活動，我立即決定參加。」Cindy從此成為了定期捐血者，分享自己的「第二生命」，讓熱血成為他人的祝福。「捐血其實只是很簡單的事，但作為受惠者，我明白它背後的意義非常重大。捐血者不止是救了我一命，亦保住了我爸爸媽媽的女兒。如今我為人父母，體會更深。」

Cindy至今已經捐血59次，女兒將滿16歲，亦會鼓勵她伸出手臂，加入救人行列。一直堅持捐血，既是為了感謝素未謀面的救命恩人，亦是自己健康的指標：「能夠捐血其實是一種福氣。我現時是一個營養顧問，團隊中亦有不少熱血有心人。我們有時會講笑，想留意自己的健康指數、又可以幫助他人，就記得定期捐血！」

▲ Cindy現時是一名營養顧問，堅持捐血59次，分享自己的「第二生命」。

▲ Cindy 一直堅持定期捐血，曾經獲邀出席捐血者頒獎禮接受紀念章。

輸血服務中心近期作出緊急呼籲，邀請市民盡快捐血，以確保病人有足夠血液作適切的輸血治療。各區捐血站已採取嚴謹措施確保血液安全及預防感染，有關捐血站地址、電話及開放時間，可參閱：https://www5.ha.org.hk/rcbts/loc-all

捐血車、流動捐血隊亦會到全港各區，方便市民捐血：

https://www5.ha.org.hk/rcbts/mobile-schedule

（資料由香港紅十字會輸血服務中心提供）