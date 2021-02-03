【防疫措施】康文署2月9日起重開部分康樂場地　康體通網上預訂服務2月6日恢復

▲ 康文署在確保場地已採取開放體育處所所需的措施後，於2月9日起重開。（經濟日報資料圖片）

部分戶外體育場所明日（4日）重開，康文署今日（3日）宣布，因應最新防疫規定，康文署會安排涉及相關場地運作的員工進行新冠肺炎病毒測試，並在確保場地已採取開放體育處所所需的措施後，於下周二（9日）起重新開放部分康樂場地。

重開的戶外康樂設施包括：

運動場的跑道（只限緩步跑活動）

網球場

草地滾球場

門球場

牛池灣公園射箭場

石澳障礙高爾夫球場

單車設施

戶外羽毛球場

戶外乒乓球枱

屯門康樂體育中心內的運動攀登牆﹑射箭場﹑高爾夫球發球練習場及練習草坪

市民可於周六（6日）開始，使用康體通在網上預訂上述重開的收費設施；分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱將於下周一（8日）恢復預訂服務；而設於上述重開場地的康體通訂場櫃枱及自助服務站，則於設施重開當日（9日）同步恢復預訂服務。

另外，在農曆年初一至初三（12至14日）期間，康文署轄下公園及遊樂場將照常開放，而上述重開的康樂設施均會暫停開放，但署方會安排部分設施提早於年初三（14日）重開，開放時間如常，包括：

網球場

牛池灣公園的射箭場

屯門康樂體育中心的運動攀登牆、射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪等

有關早前因場地關閉而引致的退款安排（不設補場安排），租用人可填妥退款申請表連同用場許可證正本遞交到康文署轄下已重開康樂場地及各分區康樂事務辦事處的康體通訂場處（申請表格：按此下載）。

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康文署發言人表示，因應疫情，康文署早前曾多次暫停開放轄下收費設施，以致收到的退款申請驟增，署方已採取措施，盡快處理這些申請，但有關工作需時較長，請市民耐心等候。

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記者：陳曉瑩