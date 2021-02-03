【牛年2021】如心廣場舉辦首個新春巿集　憑指定積分或消費金額換領福袋

▲ 如心廣場首次辦新春市集。（圖片由商場提供）

如心廣場首次舉辦新春巿集「如心新春市集」，雲集四大主題市集攤檔售賣美食、護膚品、寵物用品及傳統工藝。此外，同場還有特選限定福袋，讓大家將滿滿的福氣帶回家。

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「春花」主題 型格花海裝飾市集

如心廣場的「如心新春市集」與大家一起心花盛放迎新春。市集以「春花」為主題，設計出造型時尚的花形裝飾，配合農曆新年的喜慶色彩，充滿節日氣氛。

市集攤檔種類包羅萬有，包括大飽口福、過個靚年、寵愛有家及福運滿屋，每星期都有不同的攤檔讓大家每次來巿集都有新驚喜!

市集日期︰1月30-31日、2月6-7日(星期六及日)及2月10-11日 （年廿九及三十）

開放時間：中午12時至晚上8時

市集地點：如心廣場一期

如心特選福袋

此外，如心廣場推出「如心特選福袋」，每個福袋內含多款精選禮品，例如包括以下禮品：

Arabica ground coffee、Sasatinnie草本滋潤護手霜50ml

Oil in Color亮彩潤唇膏

不二家麵包超人汽水糖/汽水

丘比各款意粉醬2包、HEINZ清雞湯1公升

李錦記蠔皇極品鮑魚180克

張小泉淨美修甲套裝4件套

張小泉廚房剪刀

零食物語各款零食

Sainswiss 60ML環保多功能專業消毒液

iEAT日本Sangaria梳打汽水等等

「如心特選福袋」換領詳情

日期：即日起至換完即止

時間：上午10時至晚上10時

地點：如心廣場一期1/F商場禮賓部

換領方法：

1) 1,380 NINA CLUB 會員積分

2) 電子貨幣（包括信用卡、易辦事、八達通、支付寶、微信支付、Tap & Go、Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay）即日消費滿HK$880，憑2張不同商戶發出的即日有效發票(每張發票最少HK$100)，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根 (每日名額有限，數量有限，換完即止)

同場加映：簡易賀年食譜即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩