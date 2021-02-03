【自然保育】大嶼山發展區域錄得52種蜻蜓及豆娘　環團促列為「自然保育區」

▲ 細腰長尾蜓。(綠色力量圖片)

規劃署上月初公布大嶼山四張《發展審批地區草圖》，涵蓋沙螺灣及䃟頭、深屈及䃟石灣、貝澳坳及梅窩北。綠色力量今公布《草圖》範圍內，最新蜻蜓調查結果，在4區共錄得共52種蜻蜓及豆娘，佔全港蜻蜓目物種4成。環團期望數據能進一步協助當局周全保育大嶼山生態，又指有關地區的天然環境，正受不當發展破壞和污染，冀當局完善規劃同時，亦須配合有效執法。

綠色力量自2012年起定期於大嶼山多個地點進行蜻蜓調查，鑑於當局最新公布4張草圖，綠色力量最新調查所得，於上述4區域共錄得蜻蜓及豆娘達52種。其中沙螺灣錄得廣東彎尾春蜓，該物種全球分布局限並只在南中國有記錄；在沙螺灣及䃟頭均錄得黃頸原扁蟌，該物種只在南中國及越南有記錄；梅窩北部則錄得海灣爪蜻及海南環尾春蜓，兩者在香港並不常見。

此外，深屈的溪流錄得細腰長尾蜓；貝澳坳的「具重要生態價值河溪」上游則錄得日本長尾蜓，牠們均被列為本地關注物種。

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綠色力量助理教育及保育經理袁欣鈴表示，同屬蜻蜓目的蜻蜓及豆娘是「環境指標」，因牠們於稚蟲階段，需生長於水質良好環境，部分物種的成蟲亦需棲息於成熟的樹林生境。她認為，4張草圖涵蓋區域面積不大，但記錄到蜻蜓多樣性頗高，加上不少為特別物種，顯示這些區域生態價值良好，需獲充分保護。



袁欣鈴希望當局能進一步於公布草圖上的溪流、沼澤及其周邊約30米範圍，以及包括風水林及成熟樹林在內的陸地生境，一併列為「自然保育區」，嚴格限制土地發展用途，亦應避免其他發展、基建或開闢新道路破壞或影響敏感生境。



袁又指，上述區域天然環境一直受不當發展破壞和污染，例如貝澳濕地長期受土地平整及非法傾倒廢料活動蠶食，去年起沙螺灣亦多次發生擴闊道路和破壞植被事件，冀當局完善規劃同時，亦須配合有效執法，加強巡邏及執法力度，才能適切保護大嶼山鄉郊環境。

責任編輯：洪芷晴