【流行經典】被伍仲衡琴技迷倒仗義任嘉賓　王馨平＋何婉盈再唱歌仍以家庭為重

▲ 王馨平何婉盈將在音樂會上合作。

資深音樂人伍仲衡去年舉行60場網上音樂會，邀請不同年代歌手在疫情下唱出正能量，因網民口碑載譽，伍仲衡決定將網上騷變為實體音樂會，並廣邀20多位歌手共同演出。當中在樂壇年資有別的王馨平（Linda）和何婉盈（Elaine），將首次同台合作，兩位在人生軌跡各有際遇的女歌手，會併發怎樣的火花？

提到90年代K場金曲，王馨平《別問我是誰》到何婉盈《再見亦是朋友》至今依然歷久常新，早成樂壇集體回憶。何婉盈便稱：「我好喜歡Linda跟蔡一傑、鄭嘉穎合唱的《緣份》，因很少有兩男一女的合唱歌，好特別。」

▲ 王馨平和何婉盈將擔任伍仲衡音樂會嘉賓。（攝影：黃建輝）

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伍仲衡被封樂壇神之手

今次促成合作，自有賴音樂人伍仲衡。由90年代起監製不少歌手作品的他，在不同表演場合也彈奏過王馨平和何婉盈的名曲，難得開騷，雖然跟兩位歌手不算相熟，亦大膽邀約，因此終能跟歌曲本尊同台合奏。

伍仲衡在圈中有「神之手」稱號，因擅長鋼琴的他，能隨時彈奏不同流行曲，在去年網上騷中，經常就網民點歌發揮其神技，何婉盈亦大表讚歎：「他真是可以『冇譜』就彈，我未見過一個樂手可以如此厲害！」

伍仲衡的神技除了是天賦，也是後天的苦功。他解釋：「因我自小已去熱愛廣東歌，由中學起已經常鑽研曲譜，那時未流行卡拉OK，我常為同學彈譚詠麟、張國榮的金曲，很多歌已彈到入腦，所以現在大多能即時彈得出。」

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三人入行年份不一，身處崗位也有別，當年初入娛樂圈的感受，亦各有不同。出身演藝世家的王馨平道：「可能父母都在這行，故自小便習慣面對娛樂圈的五光十色，入行純粹因為喜歡唱歌，並沒有特別的虛榮，反而覺得做藝人更要學會謙虛，當自己是平凡人及一份職業，才能有心理質素面對這行起起落落，演藝生命才更長久。」

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選港姐入行的何婉盈，則大方表示：「我是目標清淅，因為想入娛樂圈才選港姐，入行後發現更喜歡的是唱歌，當年能有機會出碟拍劇，已完成了夢想。至幾年前，又有機會復出，可以做新歌和出騷，可說已沒甚麼遺憾。」

伍仲衡第一首發表的歌曲是陳曉東《愛你（躲你）》，他記得當時心情好興奮，在街上聽到商店播，還故意入內駐足聆聽，至於首次做監製，便是為何嘉莉錄歌。「當時好緊張的，要教歌手怎樣唱，又要處理好多機器，都是邊做邉學。」外間以為做監製權力大，但他笑言面對資深歌手，也要摸索如何溝通，方能順利完工。

兼顧歌唱及家庭

伍仲衡今次邀王馨平及何婉盈任音樂會嘉賓，事實兩位女歌手現時已退下前綫，歌唱視為興趣，人生亦各有方向。

早有幸福婚姻的王馨平，現時也發展其瑜伽老師的事業，Linda坦言：「以前一年出幾張碟，往來不同地方宣傳，現在當然沒那麼進擊，一定以家庭先行，且瑜伽工作也佔據很多時間，但因很享受唱歌，盡量做到平衡。」

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一女之母的何婉盈，現時從事金融工作，再有機會唱歌看作是人生bonus。「最開心的是，女兒以前多聽外國歌，因為我近年復出，她終於知道我當年唱過甚麼歌。」

Elaine笑道：「女兒現在是反叛年紀，之後可能去外國讀書，然後出來工作，所以我好珍惜這幾年跟她的相處時光。」她指近期因疫情，母女多留家中，雖女兒要忙用Zoom上堂，但彼此共對機會多了，感情也更好。

記者：區家歷

場地：Boss One Media

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