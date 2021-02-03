涉出售含菌量超標口罩　4藥房1排檔認罪罰款

▲ 4藥房及1排檔承認出售含菌超標口罩，今於東區裁判法院承認控罪及罰款。(經濟日報資料圖片)

去年2月至3月，海關派員假扮顧客到港島區一帶多間店鋪購買口罩，經檢驗後，發現4間藥房及1個排檔的口罩被發現含菌量超標，5名負責人今（3日）於東區裁判法院承認供應不安全消費品罪，4間涉事藥房亦承認傳票控罪，被罰款4,000至6,000元。

被告包括王楓霞（38歲；銀河中西大藥房負責人）、吳偉傑（42歲；信安中西藥房負責人）、嚴崇浩（37歲；華城大藥房負責人）、洪子乾（50歲；洪記批發（香港）有限公司負責人），各被控1項供應不安全消費品罪，上述4間藥房亦各被票控1項供應不安全消費品。

4間藥房及其負責人今午承認控罪。案情指，2020年2月至3月期間，海關派員假扮顧客到涉案藥房，在各藥房購買了3盒口罩。惟經檢驗後，發現有口罩含菌量超標。涉事口罩品牌包括Softy、Khatraco、Bre-Easy及ONEMED，含菌量超標0.2倍至11.5倍，其中Khatraco超標11.5倍。4間藥房及各被告分別被罰款4,000至6,000元不等。

另外，北角春秧街1個固定攤檔的負責人梁偉明（55歲）今亦承認1項供應不安全消費品罪，被罰款4,000元。案情指，被告排檔所售的Q-Frezz口罩含菌量超標0.15倍。

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記者：王仁昌