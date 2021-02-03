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王家衛監製《出貓特攻隊》導演新作　《一杯上路》辛丹斯電影節獲評審團特別獎

娛樂 17:08 2021/02/03

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王家衛與《出貓特攻隊》導演納塔屈彭皮里亞（右）合作電影《一杯上路》。

王家衛監製、《出貓特攻隊》導演納塔屈彭皮里亞（Baz Poonpiriya）執導的電影《一杯上路》（One For The Road），入圍辛丹斯電影節（Sundance Film Festival）的世界電影競賽單元，並獲得該單元評審團特別獎。

影片由泰劇《新鐵石心腸》男星Tor Thanapob、《戀愛病發》的Violette Wautier、《出貓特攻隊》Aokbab Chutimon等主演，這次也是Aokbab Chutimon繼《出貓特攻隊》後，再與導演納塔屈彭皮里亞合作。

《一杯上路》

《一杯上路》以青春、友情為題，聚焦一對好兄弟，跨越14萬公里，進行一場有笑有淚的另類告別之旅。為了呈現電影中跨越14萬公里的約定，影片橫跨兩大洲，在紐約、曼谷、芭提雅、清邁等5地實地取景。

王家衛從劇本到拍攝的全程指導參與，他談到與納塔屈彭皮里亞合作說：「Baz極有才華，好開心有機會與他合作，他有獨特強大的講故事技巧，之前在《出貓特攻隊》已表露無遺。」

至於導演Baz則笑言作為電影工作者，必須離開舒適圈才有進步，能與王家衛導演合作正是脫離舒適區， 保留初心開拓導演新視野的最好機會。

撰文 : TOPick柴犬出動

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